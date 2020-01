MOZ

Hoppegarten (MOZ) Für einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am 19. Dezember in Hoppegarten ereignet hat, sucht die Polizei noch nach Zeugen. Im Kreisverkehr an der Lindenallee/Rennbahnallee war gegen 13.30 Uhr ein weißer Pkw gegen eine Radfahrerin gefahren. Die Radlerin stürzte daraufhin und zog sich Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer hielt zwar an und erkundigte sich nach dem Befinden der Radfahrerin, anschließend fuhr er jedoch davon. Vom Fahrzeugkennzeichen konnte sich die verletzte Radlerin nur das Fragment "B-O84" merken.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Kennzeichen oder dem Fahrer des Wagens haben, können sich an die Polizei in Strausberg, Tel. 03341 3300, oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.