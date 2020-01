MOZ

Strausberg (MOZ) Eine böse Überraschung erlebte der Käufer eines Wohnmobils, als er sein neues Gefährt am Montag in der Kfz-Zulassungsstelle ummelden wollte. Anhand der Identifikationsnummer stellte sich heraus, dass das Gefährt in den Niederlanden gestohlen worden war. Die Dokumente des Wagens waren zudem in einer Zulassungsstelle in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden. Das Wohnmobil wurde von der Polizei sichergestellt.