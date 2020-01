MOZ

Lindow Drei Einbrüche im Lindower Stadtgebiet sind der Polizei am Montag gemeldet worden. Der Hausmeister der Grundschule gab an, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zur Küche verschafft hatten und dort einen Laptop und Besteck mitnahmen. Der Schaden wird auf 600 Euro beziffert. Auch die Tür zu einem Bürogebäude an der Mittelstraße wurde aufgebrochen. Im Inneren beschädigten die Täter weitere Türen und durchwühlten in den Büros Schreibtische und Schränke. Auch in eine im Haus befindliche Arztpraxis gelangten die Täter. Bislang ist nicht bekannt, ob daraus etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf rund 3 000 Euro geschätzt.

Das Rathaus der Drei-Seen-Stadt ist ebenfalls von Einbrechern heimgesucht worden. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, zwei Türen zu öffnen und dabei die Fassade beschädigten, gelangten sie durch ein Fenster ins Gebäude. Dort durchsuchten sie ein Büro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde daraus aber nichts gestohlen. Auch dort entstanden 3 000 Euro Sachschaden.

An allen drei Tatorten sicherten Kriminaltechniker die Spuren.