Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Rund 660 000 Euro – so teuer sollen die Arbeiten für die nächsten Teilabschnitte des Uferwanderweges werden, der dann vom Außenbereich der Therme bis zu den Bahndammbrücken verlängert wird. Doch für die Stadt könnte das lange geplante Vorhaben noch einmal deutlich teurer werden.

Nach RA-Informationen gab es Probleme bei der Vergabe. Bestätigen möchte Rathaussprecherin Michaela Ott das zwar mit Verweis auf die Geheimhaltungspflicht nicht, die in der Vergabeordnung festgelegt ist. Doch wird von Seiten der Verwaltung zumindest trotz mehrfacher Nachfragen auch nicht wirklich dementiert, dass es Probleme in dem Verfahren gab.

Offenbar war zuerst eine Firma ausgeschlossen worden, weil deren Angebot fehlerhaft gewesen sei. In einem Eilverfahren hatte das Unternehmen daraufhin geklagt und Recht bekommen. Die Stadt musste demnach den Betrieb bei der Vergabe mitberücksichtigen. In der Zwischenzeit war aber schon eine Entscheidung gefällt worden. Und das zweite Ergebnis der Ausschreibung wich vom ersten ab. Somit gab es also zwei unterschiedliche Firmen, doch nur eine kann den Auftrag erhalten. Am Ende setzte sich die Pritzwalker PST Bau-GmbH durch – und damit offenbar die Firma, die beim ersten Mal übergangen worden war.

Das andere Unternehmen wollte diesen Rückschlag aber nicht einfach hinnehmen. Es verlangt daher anscheinend von der Stadt, den entgangenen Gewinn ausgezahlt zu bekommen. Nachfragen dazu, wie hoch diese Summe ist, und woher das nötige Geld dafür genommen werden soll, ließ Stadtsprecherin Michaela Ott unbeantwortet.

Derweil kann damit nach Jahren des Stillstands bald mit den Arbeiten am Wanderweg begonnen werden. Sie hatten lange auf Eis gelegen, unter anderem wegen Streitigkeiten mit den damaligen Grundstückseigentümern sowie wegen Altlasten im Boden. Die erste Bauberatung ist nach Angaben der Verwaltung für Mitte dieses Monats geplant.