Dirk Schacher

Frankfurt. Der Frankfurter Ruder-Club von 1882 blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zuletzt kehrten Moritz Hahn (Wettkampfklasse 11 Jahre), Leoni-Fine Gliesche (13) und Emma Baum (14) mit Siegen auf dem Ergometer vom traditionellen Cottbuser Adventscup heim. Die neunköpfige Mannschaft errang darüber hinaus zwei zweite und drei dritte Plätze – sieben Frankfurter fuhren persönliche Bestzeit.

Ein Bundessieger, sechs Landesmeistertitel, davon drei auf dem Ruderergo, sowie etliche Silber- und Bronzeränge im Bundeswettbewerb und auf weiteren Regatten gehören zur guten Bilanz der 20 Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren, die beim FRC trainieren. Einer von ihnen, Malte Manegold, lernt und trainiert seit dem vergangenen August an der Potsdamer Sportschule.

Zu Beginn des Jahres ist dieses Gesamtergebnis kaum zu erwarten gewesen, war doch zuvor der Hauptübungsleiter Ulrich Eulenberger durch schwere Krankheit ausgefallen. Alexandra und Benjamin Jocksch, Marie Kriegel und Luis Grzonka sprangen als ehemalige Leistungsruderer nicht nur ein, sondern realisierten einen soliden Trainingsbetrieb, in dem die Sportler Leistungszuwächse erzielen konnten.

Ausweichen auf die Spree

In der Hauptwettkampfzeit blieb dann jedoch das Wasser in der Oder weg, so dass auf die Fürstenwalder Spree ausgewichen werden musste. Der erfolgreiche Masters-Ruderer Volker Schmidt sicherte wesentlich das Wasser- und Techniktraining ab. All das wäre jedoch nicht ohne die Unterstützung der Eltern möglich gewesen, die hauptsächlich die Transportaufgaben bewältigten und auf ihre Eigeninitiative den Kindern ein schönes Sommerrudercamp organisierten.

Neben all den sportlichen Erfolgen gehört dieses Gemeinschaftswerk zur guten Jahresbilanz; eine dauerhafte Herausforderung im Vereinssport, die die FRC-Ruderer auch im neuen Jahr meistern wollen.

Die Women‘s Rowing Challenge des Deutschen Ruderverbands startet heute um 17 Uhr im Ruderclub in der Lehmgasse 11. Dabei sollen so viele Meter wie möglich auf dem Ruder-Ergometer zurückgelegt werden. Mitmachen können aktive und nichtaktive Mädchen ab zwölf Jahren sowie Frauen jeden Alters.