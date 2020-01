MOZ

Lindow Der Lindower Lutz Arndt ist am vergangenen Sonnabend im Alter von 54 Jahren verstorben. Arndt führte lange Zeit die Bäckerei an der Lindower Straße des Friedens. Er war zudem Mitglied im Freiwilligen Karneval Klub Lindow. Er hatte sich auch um das Kulturleben in der Drei-Seen-Stadt verdient gemacht. Arndt hatte 2017 das Wasserfest am Gudelacksee ins Leben gerufen und sich auch an der Organisation des Volksangeltags beteiligt. Zuletzt hatte er die Silvesterparty auf dem Marktplatz der Drei-Seen-Stadt organisiert.