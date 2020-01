Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge) beginnt in diesem Jahr damit, ihre Gebäude mit Solaranlagen auszustatten. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre sollen 60 Prozent des Bestands ausgestattet sein, so Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter. Insgesamt sind dann 590 Wohnungen mit Photovoltaik ausgestattet. Die Mieter sollen durch 15 Prozent niedrigere Stromkosten profitieren.

Möglich wird das durch einen speziellen Vertrag. Die Firma Solarino betreibt die Anlagen auf eigenes Risiko und zahlt der Rewoge vorab Pacht für die 20-jährige Nutzung der Dachflächen. Das Wohnungsunternehmen nutzt das Geld, um die Dächer instand zu setzen, sodass sie in den kommenden zwei Dekaden bedenkenlos genutzt werden können. Den erzeugten Strom können die Mieter nutzen und dadurch die Kosten senken, so Greiner-Petter. Da die Rewoge sich die Solarflächen auch auf die CO2-Steuer anrechnen lassen kann, werden Kosten eingespart, die sonst auf die Miete umgelegt würde. "Davon profitieren unsere Mieter also ein weiteres Mal", so Greiner-Petter. Ab April sollen 300 Wohnungen in der KKW-Siedlung an der Ring- und der Joliot-Curie-Straße die ersten Solaranlagen aufgebaut werden. Ab 2021 sollen dann die Blöcke direkt am Fußballplatz ausgestattet werden. In einer dritten Stufe sind dann ab 2022 die Fünfgeschosser an der Mariefred- der Toftlund- und der Ascheberger Straße dran.