Neuruppin (moz) Der Nachwuchs liegt dem Neuruppiner Tennisclub (NTC) Grün-Weiß am Herzen. Daher investiert der Verein auch viel Zeit und Geld in die Ausbildung von Mädchen und Jungen, die das Tennisspielen erlernen wollen. Eugen Wiskow und Christian Schlinke sind zwei junge, hochmotivierte Trainer, die den 7- bis 18-Jährigen die Grundlagen beibringen. "Geduld ist gefragt", weiß Wiskow. "Und auch viel Zuspruch", ergänzt Schlinke. Neben der Ausbildung geht es vor allem auch darum, die Lust am Tennis bei den Mädchen und Jungen aufrechtzuerhalten. "Das ist die größte Herausforderung", betont Wiskow. Aktuell leiten die NTC-Trainer den Nachwuchs unterm Hallendach an. Im Sportcenter werden jeden Donnerstag ab 16 Uhr reichlich Bälle geschlagen. Wiskow: "Wenn es Jungen und Mädchen gibt, die gerne mal reinschnuppern wollen, sich einfach mal ausprobieren wollen, ob Tennis ein Sport ist, den sie gerne machen wollen. Dann können sie einfach vorbeikommen." Eine Gebühr verlangt der NTC dafür nicht. Lediglich Sportsachen inklusive Hallenschuhe sollten die Interessierten mitbringen.

Eine Ab-, eine Neuanmeldung

Und auch wenn der NTC zur Saison 2020 das weibliche U18-Team abmelden musste, und sich derzeit im Altersbereich von sieben bis zwölf Jahren ein Engpass aufgetan hat, lassen sich die Wiskow, Schlinke und Co. nicht entmutigen und von der eingangs erwähnten Prämisse abbringen. Denn natürlich ist es beim NTC – wie bei vielen Vereinen auch – das Ziel, mittels der Nachwuchsarbeit die Mannschaften im Seniorenbereich zu speisen. Und da hat der NTC mit sieben Teams richtig Power am Start. Zur neuen Saison wird ein Herren-55-Team neu aufgestellt.

In diesem Alterssegment ist Sebastian Ruthert noch lange nicht angekommen. Mit 41 Jahren erlebt er derzeit eher seinen ersten Frühling. Und was für einen. Der ehemalige Fußballer – schon immer ein ehrgeiziger Sportler – geht inzwischen beim Tennis voll auf. Und er ist überaus erfolgreich. Zuletzt sorgte Ruthert bei einem offenen Hallenturnier in Stralsund für Furore. "Eigentlich war Urlaub angesagt", wie er gesteht, "doch dann habe ich von diesem Turnier gelesen und bin kurzerhand angetreten." Schließlich war es der Neuruppiner, der die 1. Stralsunder Tennis-Indoors im Herren-Einzel gewann. Nach einem echten Finalkrimi. Er bezwang im Endspiel des 16er-Feldes den Lokalmatador Alexander Loew von Blau-Weiß Stralsund im Champions-Tiebreak des entscheidenden dritten Satzes. Nach knapp zwei Stunden riss der NTC-Spieler die Arme zum Jubeln empor.

"Das Spiel bewegte sich immer auf Augenhöhe", blickt Ruthert zurück. Den ersten Satz gewann er 6:3. "Im zweiten bin ich an meine körperlichen Grenzen gestoßen." Im Tiebreak habe er dann offensiver und aggressiver gespielt als sein Gegenüber und sei daher schnell auf 5:0 weggezogen. Mit 10:6 ging der Durchgang an ihn. Sieg. Und das gegen den ehemaligen Landesmeister (2006) von Mecklenburg-Vorpommern. Im Halbfinale hatte Ruthert den Turnier-Organisator Sebastian Schulz (ebenfalls von Blau-Weiß) ausgeschaltet (6:2, 6:2). "Und das, obwohl er mit Leistungsklasse neun besser eingestuft ist als ich", freute sich der Neuruppiner über den Coup. Der große folgte kurze Zeit später.

Außerhalb der regulären Spielsaison im Mai/Juni sucht sich Sebastian Ruthert stets Ranglistenturniere, um sich im Wettkampfmodus messen zu können. "Vorausgesetzt, man erzielt gute Ergebnisse, steigt man in den Leistungsklassen auf", erklärt. Als er vor knapp drei Jahren den Tennissport zu seinem Lieblingssport erklärte, sei er in der LK 23 eingestuft worden. "Inzwischen bin ich um zehn Klassen gestiegen", schwingt durchaus Stolz in seiner Stimme mit. Auch wenn er es selbst nicht sagt, da ist noch viel Luft nach oben. "Bei Basti geht noch was", schätzt Vereins- und Teamkollege Eugen Wiskow ein.

Der NTC profitiert also auch von Quer- oder Späteinsteigern. Und dennoch bleibt die Nachwuchsarbeit das Faustpfand zur Sicherung des Spielbetriebs.