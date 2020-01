Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Eishockey-Cracks setzten mit zwei Spielen ihre Saison im neuen Jahr fort. Die Oder Griffins ließen sich auch von Lok Berlin kein Bein stellen und marschieren weiter unaufhaltsam als einziges ungeschlagenes Team.

Oder Griffins – Lok Berlin 7:1

Im Spiel der UEL I herrschte im ersten Drittel Torflaute. Die Griffins gingen durch die Treffer von Anton Novikau (1.) und Fabien Kadereit (16.) mit 2:0 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt war von den Hauptstädtern offensiv immer noch nichts zu sehen, dafür netzte die deutsch-polnische Spielgemeinschaft viermal ein. In die Torschützenliste trugen sich Novikau (25.), Leopold Gladki (28.), Mika Köhler (29.) und Thomas Wolff (36.) ein. Die letzten 20 Minuten fielen dann wieder mager aus. Novikau erzielte den siebten Griffins-Treffer in der 46. Minute. Auf der Gegenseite sorgte David Wolff für den Berliner Ehrentreffer (57.). Der Lok fehlt in dieser Saison einfach der Dampf. Aus fünf Begegnungen verbuchte sie bisher nur fünf Punkte und steht auf dem vorletzten Platz.

Vor dem Spiel verzückte die sechsjährige Palina vom BSV 92 Berlin das Publikum mit einer kleinen Kür. Sie nutzt jede Möglichkeit, um sich für die Meisterschaften in Berlin vorzubereiten.

Ueckermünder Lions – Prenzlau Blizzards 4:8

Chancenlos auf einen Sieg war der Tabellenletzte der UEL II, Ueckermünder Lions, gegen den Spitzenreiter Prenzlau Blizzards. Die Cracks aus Mecklenburg-Vorpommern unterlagen am 8. Spieltag mit 4:8 und bleiben bei drei Saisonzählern. Den 0:1-Rückstand in der ersten Minute durch Prenzlaus Guido Illgen konnte Stefan Koch nur 60 Sekunden später egalisieren, aber der Tabellenführer spielte druckvoll und kam durch Tore von Thomas Benthin (5.), Christian Syska (14.) und Jörn Bischof zum 4:1-Drittelstand. In den zweiten zwanzig Minuten legten die Blizzard weiter vor. Nach einem Doppelpack von Syska stand es 6:2 (24., 40), denn zwischenzeitlich traf Thomas Breitmoser zum 5:2 (38.). Die Partie wurde nun von beiden Seiten etwas härter geführt. Das letzte Drittel war von den Spielanteilen und Toren ausgeglichen. Es endete 2:2. Die Lions-Treffer markierten Matthias Kittel (54.) und Breitmoser (60.). Auf Prenzlauer Seite netzten Matthias Benthin (41.) und Syska (53.) ein. Somit heimsten die Prenzlauer auf den Weg zur Relegation weitere Punkte ein.

Torjägerliste UEL I:

1. Tony-Fränk Schultze, Flemsdorfer Haie 15

2. Anton Novikau, Oder Griffins 15

3. Adam Dydek, Eismammuts 13

4. Philipp Schön, Schwedter Eisbären 12

5. Robert Ackermann, Lok Berlin 11

6. Stefan Härtel, Lok Berlin 8

Torjägerliste der UEL II:

1. Finn Brammann Finn, Prenzlau Blizzards 12

2. Paul Urbach, Freudenberger ICE-Devils 10

3. Ken Sattler, ESG Landin/Flemsdorf 8

3. Andre Arndt, Ueckermuender Lions 8

5. Christian Syska, Prenzlau Blizzards 7