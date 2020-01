Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage – wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Viele Tannenbäume werden bereits kurz nach dem Jahreswechsel aus den Wohnzimmern entfernt, andere lassen ihren geschmückten Baum bis Heilige Drei Könige (6. Januar) oder gar bis Maria Lichtmess (2. Februar) stehen.

Es gibt einige Möglichkeiten, den Festtagsbaum zu entsorgen. Nadelgehölze können zum Beispiel gut kompostiert werden. Wer einen eigenen Garten hat, kann den Baum in kleine Holzschnitzel schreddern und auf dem Kompost verrotten lassen.

Vorgang dauert Monate

"Bis daraus Humus wird, vergehen Monate", sagt René Schardin, Fuhrhofleiter im Kommunalen Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU), das seit 2017 im Landkreis Oder-Spree kostenlos ausgediente Tannenbäume einsammelt und zu professionellen Kompostieranlagen bringt. Für den Bereich Fürstenwalde gibt es dafür ab 13. Januar sechs Extratouren mit dem Müllpressplattenfahrzeug, das eigentlich für die Sperrmüllentsorgung genutzt wird. "Müllwerker müssen jeden Baum einzeln ins Fahrzeug hieven. Das ist eine pieksende Angelegenheit" , erzählt Schardin. Die Tannen sollten nicht länger als zwei Meter sein. Größere Exemplare müssen zersägt werden.

Das gilt auch für die stattlichen Tannenbäume, die noch in der Fürstenwalder City den Marktplatz und den Platz am Stern zieren. Heute soll die Beleuchtung abgebaut werden. Am Montag werden dann Mitarbeiter vom städtischen Kommunalservice die Tannen Stück für Stück absägen. "Wir fragen den Tierpark, ob er Zweige braucht. Ansonsten werden sie bei der Kompostieranlage abgeliefert", sagt Mitarbeiter Thomas Müller. Der Fürstenwalder Heimattiergarten hat immer Bedarf an Nadelgehölzen. "Allerdings nur an den übrig gebliebenen vom Handel", sagt Tierpflegerin Katrin Kiesewetter. Zu groß sei die Gefahr, das noch Dekoration wie Lametta in den Ästen hängt und den Tieren schaden könnte. Huftiere knabbern gern Tannnengrün. Besonders Rothirsch Richie und seine Damenschar laben sich an den Zweigen.

Bäume werden verbrannt

Eine weitere Möglichkeit, sein Festtagsexemplar loszuwerden, sind die traditionellen Weihnachtsbaumverbrennungen. In vielen Orten laden zu dem, von Umweltbewussten oft kritisierten Spektakel, die Freiwilligen Feuerwehren ein.

Mönchwinkel und Spreeau haben sich in diesem Jahr zusammen getan. Am Sonnabend, 17 Uhr, gibt es auf der Wiese am Heimatmuseum in Mönchwinkel ein großes Feuer. Die Gäste werden gebeten, selbst ein Glühweinglas mitzubringen, um unnötigen Müll zu vermeiden. Die abgeschmückten Bäume können schon am Freitag ans Hoftor gelegt werden. Ein Traktorgespann fährt ab 14 Uhr über Spreeau, Sieverslake sowie Mönchwinkel und lädt Bäume auf. Natürlich können die Gewächse auch zum Feuer mitgebracht werden. Für jeden Baum gibt es gratis einen Glühwein.