Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Ein direkter Hilferuf aus den von den verheerenden Buschbränden in Australien betroffenen Gebieten hat in dieser Woche die Stadt Strausberg erreicht. Die frühere Strausbergerin Catrin Ehle, die seit vielen Jahren in Australien lebt, hat ihn an frühere Mitschüler und Bekannte geschickt, darunter Kerstin Hiebsch.

Ihre Klassenkameradin lebe in der Gegend von Adelaide und momentan nicht in direkter Gefahr, berichtet Kerstin Hiebsch. Allerdings habe sie mitbekommen, dass der Wildlife Park auf Kangaroo Island dringend Unterstützung benötige. Auch auf dieser Insel wüten Feuer und in dem Park würden alle verletzten Tiere abgegeben, überwiegend Koalas. Die Helfer seien überfordert, benötigten Medikamente und Futter für die Tiere, hat Catrin Ehle übermittelt und an ihre Bekannten appelliert, sich an einer Spendenaktion zu beteiligen. Jeder Euro oder Dollar helfe.

Auf der Internetseite der Kampagne sind inzwischen mehr als 12 000 Spender aufgelistet. Die Summen reichen von fünf bis 5000 Euro.

Mehr Infos:https://bit.ly/2sVdHbV