Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Das kommende Wochenende steht beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt ganz im Zeichen des Hallenfußballes. Von Freitag bis Sonntag bekommen die Fans des runden Leders in der Eisenhüttenstädter Inselhalle von groß bis klein eine Menge geboten.

Den Anfang macht die 2. Männer-Mannschaft, die am Freitagabend ab 18 Uhr mit Mannschaften aus der Region um den Teamsport König-Cup spielt. Hier messen sich Blau Weiß Ziltendorf, SpG Rießen/Möbiskruge, SpG Wellmitz/Coschen, Eintracht Groß Gastrose, SpG Finkenheerd/Groß Lindow, Neuzeller SV, SV Vogelsang und FSV Dynamo II. Der Eintritt kostet drei Euro.

Am Samstagvormittag startet ab 9 Uhr der Progroup-Hallencup der F-Junioren. Hier messen sich die jüngsten Dynamo-Spieler mit acht weiteren Teams. Am Nachmittag kommt es zur 6. Auflage des EWG-Cups der Männer und damit zum sportlichen Höhepunkt. Auch in diesem Jahr sind wieder überregionale Mannschaften aus Schwerin und Dresden dabei. Pokalverteidiger ist die SG Wiesenau 03. Weiterhin spielen mit: SV Wacker Cottbus-Ströbitz, SG Dynamo Schwerin, SV Eiche Groß-Rietz, 1. FC Frankfurt II, SV Woltersdorf, FZT Dynamo Dresden III und Gastgeber FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Regeltechnisch begleiten das Turnier als Schiedsrichter Robert Nitz und Christian Ballin aus Seelow.

Karten an der Tageskasse

Turnierbeginn ist um 15 Uhr mit dem Einlauf der Mannschaften. Der Einlass erfolgt ab 14.15 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse, der Eintritt kostet fünf Euro und die Eintrittskarte berechtigt am Samstagabend zum freien Eintritt in den ROXX-Club.

Sowohl am Freitagabend als auch am Samstag sind die Jungs von Teamsport König mit ihrem Truck vor Ort und präsentieren ihre ganze Breite an Sportkollektionen, die natürlich auch käuflich erworben werden können. Am Sonntagvormittag startet ab 9 Uhr das Turnier der D-Junioren. Hier wird erstmalig um den Pokal der "Männer für alle Fälle R&S Montagen" aus Fünfeichen gespielt.

Am Nachmittag spielen dann die A-Junioren um den Pokal der Sparkasse Oder-Spree. Auch hier hat sich ein großes Teilnehmerfeld angesagt. FWZ Oderkicker, SV Hertha Neutrebbin, BSC Marzahn, SpG Müllrose/Groß Lindow, BSG Pneumannt Fürstenwalde, VfB Cottbus, FC Lokomotive Frankfurt, Storkower SC und der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt kämpfen um den Sieg.

Bei allen Nachwuchsturnieren ist der Eintritt frei, die gastronomische Versorgung ist gesichert.