Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Halbzeit für Pastor Carsten Hoffmann. Der 36-jährige Geistliche kam am 16. Januar 2019 in die Stadt. Er absolviert hier seinen sogenannten Entsendungsdienst. Das ist eine Art Probezeit, um zu sehen, wie Pastoren nach ihrem Vikariat die Arbeit in den Gemeinden stemmen. Bis zum 31. Dezember 2020 gehört er noch zum Team der Pastoren in der evangelischen Gemeinde vor Ort.

Mit großer Begeisterung fühlt sich der junge Pastor hier aufgenommen. Dabei war die Berufung zum Geistlichen gar nicht sein erster Berufsweg, erzählt der gelernte IT-Systemelektroniker. Während er für ein Nahverkehrsunternehmen in seiner Heimat in Sachsen-Anhalt arbeitete, besuchte er das Abend-Gymnasium.

Zur Kirche kam er in der Wendezeit, als ihn seine Mutter mit zu christlichen Veranstaltungen nahm. "Dabei komme ich ursprünglich gar nicht aus einem christlichen Haushalt", schildert er seinen Lebensweg. Doch auch während er seinen sehr weltlichen Beruf ausübte, war er Teil der Gemeinde in seiner Heimat in Halle an der Saale.

Nach dem Studium in Berlin absolvierte Hoffmann sein Vikariat in Fürstenwalde. Und da gibt es schon ein kleine Brücke Richtung Schwedt. Denn von der Struktur her seien sich die beiden Gemeinden sehr ähnlich – auch wenn Fürstenwalde im Berliner Speckgürtel anders aufgestellt ist als Schwedt an der Grenze zu Polen.

Hoffmann ist noch immer fasziniert davon, mit welcher Begeisterung er vor Ort aufgenommen wurde. Gleichzeitig fühlt er sich in seinen Gemeinden, die er vom Schwerpunkt her betreut, sehr wohl. "Die Gemeinden sind hier bereit, Neues anzunehmen und stehen Veränderungen sehr offen gegenüber", sagt er. Das sei beispielsweise in Berlin, wo er während seines Studiums in Moabit, Köpenik und Friedrichshagen engagiert war, ganz anders – schwieriger.

Neu für Hoffmann war, dass es in Schwedt eine Geschäftsführung gibt. Olga Netzlaw ist zuständig für Finanzen, Liegenschaften und das Personal in der Gemeinde. Die Geistlichen haben dafür mehr Zeit für pastorale Aufgaben: Gottesdienste und deren Vorbereitung, Seelsorge, Andachten und das Netzwerken mit Organisationen, Vereinen, Verbänden und Einrichtungen.

Hoffmann selbst zieht viel Kraft aus seelsorgerischen Aufgaben. Der Umgang mit Menschen war es auch, der ihn seinerzeit reizte, noch einmal neu durchzustarten und die Computer-Maus des IT-Systemelektronikers an den berühmten Haken zu hängen. Mit viel Spaß feiert Hoffmann die Gottesdienste im Seniorenheim Haus Andreas.

Insgesamt hat das Team um Pfarrer Gunter Ehrlich, Pastorin Christa Zepke und Hoffmann in Schwedt und Umgebung 18 Predigtstätten. Hoffmanns Schwerpunkt der seelsorgerischen Betreuung liegt in Vierraden. Dazu gehören auch Kunow, Hohenfelde und Blumenhagen. Fasziniert hat ihn an dieser Wirkungsstätte die Historie des Tabakanbaus. Er hat sogar in gesetzlichem Rahmen selbst Tabakpflanzen ausgebracht, um deren Wachstum zu erleben.

In Schwedt möchte Hoffmann im verbleibenden Jahr noch viel bewegen. So plant er Familiengottesdienste, in die er auch junge Erwachsene einbinden möchte. Die hohe Altersstruktur der Gemeinde in Schwedt sei eine große Herausforderung, sagt er. Eine weitere Aufgabe sei es, ein Zusammenwachsen zwischen der deutschen Bevölkerung und den vielen polnischen Familien zu fördern.