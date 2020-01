mm

Eberswalde Auf dem Waldcampus wird am Sonnabend gefeiert. Von 15 bis 17 Uhr sind alle Einwohner Eberswaldes, Freunde und Partner zum Neujahrsempfang der Stadt eingeladen. Geboten werden den Besuchern Vorträge, spannende Führungen und mehr. Das Märkische Medienhaus ist mit einem Stand vertreten, an dem fair gehandelter Tee oder Kaffee in MOZ-Tassen und ein Stück Kuchen für 3,50 Euro abgegeben werden. Sämtliche Einnahmen kommen in diesem Jahr dem Verein Horizonte zugute, der an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung angesiedelt ist und in Eberswalde unter anderem das Schulprojekt "Geography live" betreut, das interkulturelles Lernen fördert.

Neben der Stadt Eberswalde, die wie immer Spritzkuchen und Würstchen spendiert, und der Hochschule richten das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, das Thünen-Institut für Waldökosysteme und die Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH den Neujahrsempfang aus.

Für musikalische Unterhaltung sorgt das Hochschulorchester in der Mensa. Auf der Bühne am Haus 31, in dem das Landeskompetenzzentrum untergebracht ist, bringt die Band One Drop Rock, Rap und Reggae zu Gehör. Die Dance Siblings vom SV Motor Eberswalde zeigen ihre Tänze. Und zum Abschluss sind die Musiker und Feuertänzer der Stiftung WaldWelten zu erleben, die zuletzt bei der Waldweihnacht im Forstbotanischen Garten ihr Publikum begeistert hatten.