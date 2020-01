Michael Heider

Beeskow (MOZ) Was in der Berliner Straße 6 über die Ladentheke geht, ist meist mit Freude verbunden. Behutsam geschmiedete Trauringe für junge Brautpaare etwa. Auch feine Uhrmechaniken, die ihren Dienst fortan am Handgelenk eines Beschenkten fortsetzen, gehören dazu. Mittlerweile dürfte einiges an Freude zusammengekommen sein, denn dieser Tage feiert das Juweliergeschäft von Sybille Fünfhaus sein zehnjähriges Bestehen.

Kein Ring, der nicht genau begutachtet, keine Kette, die nicht vorher auch in die Hand genommen wurde, landet in ihren Vitrinen. "Ich bilde mir ein, ein ästhetischer Mensch zu sein", erklärt Sybille Fünfhaus. Die Beratung ihrer Kunden, das gemeinsame Suchen nach dem passenden Schmuck oder der richtigen Uhr, sei ihr daher ein besonderes Anliegen. Zum Schmuck kam sie jedoch über Umwege. Es war ein Kollege, der die damalige Versicherungskauffrau auf den Laden aufmerksam gemacht hatte. Die Inhaberin Marlies Kluge war kurz zuvor überraschend verstorben. Entsprechend schnell musste sie sich entscheiden. Eines war ihr jedoch klar: "Ich wollte nochmal etwas anderes machen."

Seele des Geschäfts

Zusammen mit dem Laden übernahm sie drei Mitarbeiterinnen, darunter auch Waltraud Poeschke. "Die Seele des Geschäftes", wie die heutige Inhaberin sie nennt. Sie war bereits seit 1965 im Laden beschäftigt, damals noch bei Uhrmachermeister Rudolf Wolf. "Sie hat mir praktisch alles beigebracht", bekennt die Quereinsteigerin Fünfhaus. Erst Ende vergangenen Jahres verabschiedete sich die Vertraute in den Ruhestand. Doch wie familiär die Atmosphäre unter den Kolleginnen ist, weiß auch Angela Wüstenberg zu bezeugen. "Für mich ist es wie ein zweites Zuhause", sagt die Beeskowerin, die bereits seit April 2011 hinter der Ladentheke steht.

Eine der größten Herausforderungen der vergangenen zehn Jahre sei die wachsende Konkurrenz aus dem Internet gewesen, so Fünfhaus. Beirren ließ sie sich davon aber nicht, im Gegenteil: Vor fünf Jahren eröffnete sie noch eine Boutique in Bad Saarow, in der neben Schmuck auch Kleidung geführt wird. Lediglich die Öffnungszeiten wurden letztes Jahr angepasst. So sind beide Filialen montags geschlossen, das Beeskower Geschäft zudem jeden letzten Samstag im Monat. Am Serviceangebot möchte Sybille Fünfhaus jedoch festhalten. Neben Reparaturen und Ringänderungen gehören hierzu auch ein Abhol- und Bringdienst sowie kostenlose Kostenvoranschläge.

Insgesamt blickt die Schmuckgeschäft-Inhaberin zufrieden auf die zurückliegende Dekade. "Eigentlich haben wir’s ganz gut gemacht", resümiert sie mit einem Lächeln.