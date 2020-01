Hans Still

Schönwalde (MOZ) Es war ein großer Traum, den die frühere Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt immer vor Augen hatte: Mitten im Ort, direkt neben der Kirche, treffen sich die Bürger im neuen Gemeindezentrum. Dort finden sie ihre Bibliothek, es kommt der Ortsbeirat in eigenen Räumen zusammen. Kleine und große Feste werden gefeiert, die Dorfgemeinschaft festigt sich weiter. Und schön wäre es zudem gewesen, wenn sich ein Bistro-Betreiber finden ließe. Doch daran hapert es noch immer.

Das Erbe der 2019 verstorbenen Ortsvorsteherin Maria Brandt haben nun Gabriele Bohnebuck (Linke) und ihre Mitstreiter im Ortsbeirat angetreten. Gabriele Bohnebuck wurde vom Ortsbeirat einstimmig zur Ortsvorsteherin gewählt, sie hofft inständig auf den zügigen Fortgang der Arbeiten im neuen Gemeindezentrum. "Wir hängen leider hinterher, was im Ort nicht folgenlos bleibt", bedauert sie. Längst sollte die Bibliothek aus der AWO-Kita ausgezogen sein. Damit bestünde dann Baufreiheit für den weiteren Ausbau in der oberen Etage der Kita. "Vielleicht klappt es ja bis Mitte Januar", hofft sie nun, wohl wissend, dass das neue Gemeindezentrum noch länger nicht bezugsfertig sein wird.

Unerwarteter Preisanstieg

Im künftigen Gemeindezentrum führen indes Baufirmen das Zepter. Baumaterialien wie Dämmung, Heizungsrohre und Kabel warten auf den Einbau. "Wir haben schon 500 Meter Heizungsrohr verlegt, das wird noch lange nicht reichen", berichtet Florian Storch von der Fürstenwalder Firma Hartmann & Felsmann. Der Installateur prüft unter den Augen seines mitgebrachten Schokoladenweihnachtsmannes gerade die Heizkörperverschraubungen. Das findet der Monteur witzig, der Schoko-Snack verschönert ihm den Tag, wie auch das Bauradio für gute Stimmung sorgt.

Sind die Bauleute eines Tages mit ihren Arbeiten am Ende, dürfen sich die Mitarbeiter der Bibliothek auf achtbare 160 Quadratmeter Fläche freuen, die schon jetzt Charme entwickeln. Aus den großen Fenstern des Büros können die Mitarbeiter später die Besucher im Blick behalten. Nicht ganz so groß fällt der Platz aus, der dem Ortsbeirat zur Verfügung stehen wird. "Ein 140 Quadratmeter großer Gemeinderaum entsteht", bestätigt der Wandlitzer Kämmerer Christian Braungard. Zudem erhält die Ortsvorsteherin ein kleines Büro, das mit 15 Quadratmetern keineswegs zu üppig ausfallen wird.

Verständlich erscheint der Wunsch des Kämmerers, die Kostenexplosion irgendwie unter Kontrolle zu halten. Es mutet fast schon inflationär an, wenn einst eine mittlere sechsstellige Summe für die Sanierung des Gemeindezentrums geplant wurde. Grundlage dieser Annahme war eine Machbarkeitsstudie, in der diverse Arbeiten überschlägig gerechnet wurden. Von den in der Studie prognostizierten Summen kann längst keine Rede mehr sein. "Aktuell gehen wir von einem Sanierungsaufwand in Höhe von 1,628 Millionen Euro aus", verkündet Braungard nicht gerade quietschvergnügt. "Erwartet hatte ich ein Drittel dieser Kosten", bestätigt er und räumt ein, dass der Planer der Machbarkeitsstudie nicht alle Eventualitäten vorhersehen konnte. Die Heizung etwa muss in einer Bibliothek mehr leisten, als es im Warenlager eines Getränkemarktes der Fall war. Außerdem stellten sich Überraschungen und ein ungeahnter Preisauftrieb bei Baupreisen ein, was in dieser Form nicht bedacht wurde. "Man kann unter diesen Umständen hoffentlich verstehen, dass der Kämmerer angesichts dieser Kosten vorsichtig wird, wenn es um weitere karitative oder gemeindliche Nutzungen geht", reagiert Braungard auf eine aktuelle Diskussion, die gerade die Gemüter hochheizt. Gabriele Bohnebuck hatte in der Gemeindevertretung einen Zuschlag der Verwaltung für den Demokratischen Frauenbund Deutschland (DFD), Ortsgruppe Schönwalde, erbeten, der für den Bereich des ehemaligen Bistros mit einem Betreuungsangebot für Kinder und Senioren sowie Angeboten zur Teilhabe von sich reden macht.

"Ein derartig umfangreiches und niederschwelliges Angebot gibt es derzeit nicht einmal in den großen Ortseilen Wandlitz oder Basdorf", warb die Ortsvorsteherin in der Gemeindevertretung und musste relativ fassungslos zur Kenntnis nahmen, wie sich zunehmend Bedenken auftürmten, hier könnte es zu einer Bevorzugung kommen. "Die Verwaltung soll doch nur Verhandlungen aufnehmen. Ob es dann zu einem Mietvertrag kommt, ergibt sich doch später", legte die Linken-Fraktionschefin nach. Der Kompromiss bestand schließlich in der Formel, eine Art Ausschreibung für das Schönwalder Gemeindezentrum zu erarbeiten, mit dem soziale und karikative Anbieter aufgefordert werden, bei Bedarf eine Bewerbung abzugeben. In dieser Angelegenheit ist allerdings bis heute nicht viel passiert, wie eine Nachfrage in der Verwaltung ergab.