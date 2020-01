MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im vergangenen Jahr gaben nur 739 Bürger gefährliche Haushaltsabfälle beim Schadstoffmobil ab.

Zweimal war das Schadstoffmobil im vorigen Jahr in der Stadt unterwegs. 739 Bürger nutzten bei den beiden Touren die Möglichkeit, gefährliche Haushaltsabfälle fachgerecht entsorgen zu lassen, teilte die Stadt mit. Das waren 123 weniger als noch im Vorjahr. "Somit setzt sich der Trend der letzten Jahre, dass immer weniger Schadstoffe am Schadstoffmobil abgegeben werden, weiter fort", heißt es in der Mitteilung. Insgesamt wurden 13 862 Kilogramm gefährliche Abfälle gesammelt. Im Vergleich zu 2018 sank damit auch die Menge um gut 4000 Kilogramm.

Regelmäßig werden im Frühjahr und im Herbst gefährliche Abfälle, wie Pflanzenschutzmittel, Lacke und Farben, Lösemittel, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, aus privaten Haushalten eingesammelt, die dann umweltgerecht entsorgt werden. In jedem Haushalt werden diverse Putzmittel, die Schadstoffe enthalten, eingesetzt. So zum Beispiel Backofenreiniger, Möbelpflegemittel, Desinfektionsmittel und Sanitärreiniger, deren unverbrauchte und somit in konzentrierter Form vorliegende Reste als gefährliche Abfälle entsorgt werden müssen und nicht in den Hausmüll gehören.

Die nächste Schadstoffsammlung findet vom 2. bis 7. März im Stadtgebiet statt. Darüber hinaus oder bei größeren Mengen kann eine Entsorgung gegen Entgelt auch bei Becker+Armbrust in der Tobias-Magirus-Straße 100 (ehem. Wildbahn 100) in Markendorf erfolgen.