Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Langsam wird es ernst für die neuen Schulen in der Gemeinde Hoppegarten. In der Kaulsdorfer Straße 15 bis 21 in Hönow, dem alten Standort der Grimm-Grundschule, die im Dezember in einen Neubau gezogen war, will die Anerkannte Schulgesellschaft mbH (ASG) zum Schuljahresbeginn 2020/21 ein Gymnasium und eine freie Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe eröffnen.

Seit ein paar Tagen ist eine Internetseite online, auf der Inte­ressierte über den Träger und das Schulprojekt auf dem Laufenden gehalten werden. Zugleich wolle man über diesen Weg das Inte­resse der Familien an dem ASG-Vorhaben ausloten, sagt ASG-Geschäftsführer Elmar Süß. Angesichts der Schere zwischen der Zahl von Gymnasiumsplätzen am Berliner Rand und dem Bedarf – Neuenhagens Bürgermeister hatte im Vorjahr bei 125 Plätzen je Jahrgang im Einstein-Gymnasium und mehr als 230 Kindern mit entsprechendem Wunsch einen Deckungsgrad von 53 Prozent errechnet – dürfte das Angebot des Unternehmens willkommen sein. Von einigen Eltern war jedenfalls bereits zu hören, dass sie für ihre Sprösslinge das freie Gymnasium einem längeren Fahrweg nach Strausberg vorziehen würden, wenn es für Neuenhagen eine Ablehnung gibt.

Bereits am 18. Januar könnten sie sich über die neue weiterführende Schule ein Bild machen. An diesem Tag sowie am 25. Januar, jeweils um 10.30 Uhr, gibt es in der Aula der neuen Grimm-Grundschule in der Brandenburgischen Straße 132 in Hönow Informationsveranstaltungen, bei denen für beide Schulformen alles Wichtige vermittelt und Fragen beantwortet werden. Ursprünglich waren vier Termine ins Auge gefasst, aber die Aula sei nur an den Sonnabenden verfügbar gewesen und das Wochenende für Interessierte günstiger, glaubt Süß.

Je nach der Resonanz bei den Infoveranstaltungen und den Anmeldungen über die Internetseite würden die nächsten Schritte erfolgen, sagt er. So sei geplant, am künftigen Standort ein Sekretariat einzurichten, zum Beispiel für persönliche Gespräche. Bei großem Interesse werde dies eher passieren als bei geringer Resonanz, kündigt der ASG-Chef an.

Neubau am S-Bahnhof geplant

Ziel sei es, möglichst mit jeweils zwei Klassen pro Schulform zu starten. Die baulichen Voraussetzungen seien gut. Zunächst werde man wohl das frühere Hortgebäude nutzen, weil das Schulhaus noch brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden müsse. Noch gibt es auch die Pläne, einen Neubau auf dem ehemaligen KWO-Gelände am S-Bahnhof Hoppegarten zu errichten. Falls dies sich indes zerschlagen sollte, lässt der mit der Gemeinde unterschriebene Pachtvertrag auch die Möglichkeit, am alten Standort zu investieren. Dann greift ein Erbbaurecht, das in den Unterlagen mit berücksichtigt ist. "Dadurch hat es auch etwas länger gedauert", erklärt Süß.

Die Genehmigung für den Schulbetrieb sei fristgerecht im September beantragt worden. Im April/Mai werde noch eine Aktualisierung erfolgen, erläuterte er. Die Erlaubnis komme dann in der Regel zum Schuljahresbeginn, so seine Erfahrung. Die Fächer der Sekundarstufe I sowie die Kurse der gymnasialen Oberstufe würden sich nach den Stundentafeln der öffentlich-rechtlichen Schulen der Region richten, so dass gleichwertige Abschlüsse vergeben würden und Schulwechsel jederzeit möglich seien. Die inhaltliche Profilierung des Gymnasiums werde auf den Schwerpunkten Mensch und Umwelt bzw. Mensch und Technik liegen.

Weitere Infos unter: www.campus-region-brandenburg-berlin.de/