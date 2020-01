Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als CDU-Bundestagsabgeordneter Martin Patzelt Ende letzten Jahres verkündete, er befürworte, entgegen der Haltung seiner Partei, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, kochten die Emotionen der Autofahrenden hoch.

Viele von ihnen befanden: Das sei "lächerlich", wie Torsten Krahnefeld-Keller auf Facebook kommentiert. Volkmar Schenkel hält die Debatte für unsachlich: "Seit Monaten gibt es eine regelrechte Stimmung gegen das Autofahren, nicht zuletzt durch eine absolut übertriebene Klimahysterie des grün-linken politischen Spektrums. Das Klima wird weder durch Deutschland allein und auch nicht durch ein ständiges Vermitteln eines Schuldgefühls der Autofahrer gerettet", erklärt er. Auch das Argument, dass durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen Unfälle vermieden werden, sei nicht glaubhaft, da die meisten Unfälle auf Bundesstraßen passieren würden.

Bremsende Wirkung

Matthias Eisert schreibt, dass ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern, wenn der Verkehr eine höhere Geschwindigkeit zulasse, bremsend wirke, "weil irgendwann will man ja auch mal ankommen." Ralf Cornelius hält eher diejenigen für Raser, die "in der 30er-Zone 60 fahren, aber nicht mit 140 auf der Autobahn" und erinnert daran, dass der Bundestag sich gegen eine gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzung entschieden habe. Patzelts Demokratieverständnis sei demnach fraglich; er wolle "nur Schlagzeilen", meint Cornelius.

Marcus Winter, bis vor wenigen Wochen Stadtverordneter für Bündnis 90/Die Grünen, hingegen freut sich über Patzelts Initiative, die seiner Ansicht nach eine "Bresche in der blauschwarzen Wand des Unverstandes" schlage. Das lasse ihn auf die Zukunft hoffen. Ihm persönlich seien 130 Stundenkilometer allerdings noch viel zu schnell.

Karl-Heinz Günther erinnert daran, dass es in anderen Ländern bereits ein solches Tempolimit gibt und glaubt, dass "diese Raserei nur in Deutschland erlaubt sei, um Einnahmen zu erzielen. Wer würde wohl sonst noch Autos mit 500 PS-Motoren kaufen?" Skrollan Jula Olschewski befürwortet das Tempolimit, da es "für Geldbeutel, Umwelt und die Sicherheit des Straßenverkehrs besser" sei. Auf der Facebook-Seite des Stadtboten war sie eine der wenige Frauen, die sich an der Diskussion beteiligte.