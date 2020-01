Franziska Schober

Plaue Als begeisterter Angler und Ruderer hätte Ron Krone nicht damit gerechnet, einmal als Kamerad bei der Feuerwehr zu landen, geschweige denn als Ortswehrführer die Freiwillige Feuerwehr in Plaue zu leiten. "Ich hatte nie etwas mit der Feuerwehr zu tun und bin da mehr oder weniger so rein gerutscht. Die Idee kam nur auf, weil ich einen Führerschein für das Löschfahrzeug hatte und das kommt relativ selten vor. Mein alter DDR-Führerschein erlaubte das noch, wer einen neueren Führerschein hat, muss den LKW-Schein zusätzlich machen", erläutert Plaues Ortswehrführer seinen kuriosen Start. In die Aufgaben sei er dann nach und nach rein gewachsen.

Die Bedeutung seiner Arbeit ist ihm bis heute sehr bewusst "Nachwuchs ist immer knapp. Das Ehrenamt hat nicht mehr so einen hohen Stellenwert wie früher. Wir halten uns über Mundpropaganda", denkt Krone. Bei aktuell lediglich acht aktiven Einsatzkräften stößt die Wehr schnell an ihre Grenzen. Einsätze unter der Woche, am Vormittag, sind praktisch unmöglich. "Fast alle Kameraden arbeiten entweder außerhalb von Plaue oder in kleinen Privatgewerben, welche eine Freistellung nicht immer ermöglichen können. Es rückt dann die Berufsfeuerwehr Brandenburg und eine Nachbarwehr, meist Kirchmöser, aus."

Selbst die Jugendfeuerwehr musste aufgrund fehlender Mitglieder eine dreijährige Zwangspause einlegen. "Wir haben daher in den letzten Jahren massive Werbung betrieben und Erfolg gehabt, sodass wir heute ein großes Team von insgesamt 17 Jugendlichen verzeichnen können", berichtet Krone. Mit einer Mannschaft in dieser Größe ließen sich nun plötzlich ganz neue Unternehmungen planen. Im Jahr 2018 organisierten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Region ein umfassendes Ausbildungscamp am Plessower See, an dem 70 Kinder und Jugendliche über drei Tage lang im Zeltlager die Feuerwehr erleben konnten. Für die Gemeinschaftsveranstaltung mit Spiel, Sport und Brandschutzerziehung reisten sogar die Plauer Partnerfeuerwehren aus Everswinkel bei Münster und Menz bei Magdeburg an. Tiefe langjährige Freundschaften haben sich durch die Partnerschaften mit regelmäßigen gegenseitigen Besuchen entwickelt. "Gerade in NRW kennt man überhaupt keine Feuerwehr-Wettkämpfe, das war für unsere Kameraden komplettes Neuland. Da haben wir im Oktober 2019 die Initiative ergriffen und dort ein Camp mit Wettkämpfen organisiert. Das ist sehr gut angekommen. Es haben 100 Personen teilgenommen und sie waren alle sehr begeistert."

Als aktive Mitglieder blieben der Plauer FF jedoch leider die wenigsten Jugendlichen erhalten: "Mit 16 Jahren beginnt die Lehre und damit steht meist ein Umzug in eine andere Stadt bevor. Von zehn Mitgliedern bleibt, wenn wir Glück haben, einer übrig." Umso bedeutsamer ist die Rekrutierung neuer, erwachsener Kameraden als Quereinsteiger, so wie er einer war. "Brandschutz ist eine Aufgabe der Gemeinschaft", so heißt es eindringlich auf der übersichtlichen Webseite der Wehr (www.ffw-plaue.de). Kamerad kann jeder Bürger im Alter von 18 bis 67 Jahren werden, der sowohl Interesse an Technik als auch an Gemeinschaft und Kameradschaft hat. "Letztlich muss man sich auf seine Kameraden verlassen können, das kann mal lebensnotwendig sein", betont Krone. Dabei ist die ehrenamtliche Tätigkeit in der FF Plaue nicht nur von Einsätzen an Land und auf dem Wasser geprägt, auch jährliche Veranstaltungen wie der Fischerjakobi, das Osterfeuer und der Plauer Nikolausmarkt mit Lampionumzug werden von den Kameraden begleitet und abgesichert.

Und auch das Feuerwehr-interne gesellige Miteinander kommt nicht zu kurz, wenn "wir unsere Freizeit für Ihre Sicherheit geben". Der Förderverein unterstützt die Wehr dann meist personell und finanziell – und zwar seit langer Zeit. Im vergangenen Jahr feierte der Förderverein sein 20-jähriges Bestehen mit einem bunten Herbstfest im Rahmen der fröhlichen, wehrhaften Gemeinschaft.