MOZ

Chorin (MOZ) Fast 200 Zuhörer hatte es am Wochenende zum Neujahrskonzert ins Kloster Chorin gezogen, um dem Posaunenquintett Berlin zu lauschen. Im Refektorium vor Wind und Wetter geschützt erlebten die Gäste klassische und moderne Bläser-Arrangements. Nach diesem musikalischen Start ins Jahr 2020 kehrt nun zunächst wieder Stille ein im Kloster, und zwar buchstäblich. Am Freitag wird in den historischen Mauern wieder zur Stillen Stunde eingeladen. Sie findet jeden zweiten Freitag des Monats von 18.30 bis 19.30 Uhr im Kloster statt und ist kostenlos. Spenden sind willkommen. Die Stille Stunde ist kein Seminar oder Workshop, sondern bietet Raum zur inneren Einkehr. Wer daran teilnehmen möchte, wird zu besagter Zeit am Eingang in Empfang genommen. Die Ausstellungen und das Café sind während der Stillen Stunde geschlossen. Die Klosteranlage wird nur schwach beleuchtet sein und ist nicht beheizt. Wer die Ausstellungen im Kloster besuchen möchte, kann das derzeit täglich von 10 bis 16 Uhr tun.

Aktuelle Termine im Kloster aufwww.kloster-chorin.org