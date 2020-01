Kommentar: Der vergessene Topf

Brände in der Wohnung nehmen ihren Anfang nicht selten in der Küche. Der vergessene Topf auf der Herdplatte oder das Küchentuch neben der Gasflamme fangen leicht Feuer. Meistens reicht es, wenn die lokale Hitzeentwicklung einen kritischen Wert überschreitet. Dann ist ein Funken gar nicht mehr notwendig. Von Fettbänden ganz zu schweigen. Doch ausgerechnet in der Küche sind Rauchwarnmelder nicht verpflichtend.Laut Statistik werden die meisten Wohnungsbrände durch Elektrizität ausgelöst, also defekte, veraltete oder billige Elektrogeräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder Kühlschrank. Ganz vorn in der Statistik stehen Wäschetrockner. Wechselnde Temperaturen und Feuchtigkeit im Innenraum können zu einem Kurzschluss führen und dieser wiederum zu einem Brand. Gleiches Risiko gilt für Haartrockner, insbesondere bei billigen Produkten. Also auch das Badezimmer birgt ein gewisses Risiko – selbst ohne ein romantisches Bad bei Kerzenlicht.Warum so halbherzig? Letztendlich sind es die Eigentümer, die die Verantwortung tragen. Wer keinen Rauchwarnmelder ordnungsgemäß installiert hat, wird im Falle eines Brandes ohnehin vom Versicherer keinen Schadenersatz erhalten.⇥Monika Rassek