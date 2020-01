Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Hinter den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Angermünde liegt ein anstrengendes Jahr. Nicht nur Hitze, Dürre, Sturm und Starkregen ließen die Einsatzzahlen stark ansteigen. Insgesamt wurden die Kameraden 275 Mal angefordert. Im Jahr davor rückten sie 200 Mal aus. Die letzten drei Einsätze fuhren sie noch in der Silvesternacht. Da brannten in Angermünde eine Hecke, in Biesenbrow ein Baum und in der Templiner Straße ein Kleidercontainer. "Große Brände oder Unfälle gab es in der Nacht zum Glück nicht", sagt Stadtbrandmeister Jürgen Duckert.

Zwei Brandopfer

Den größten Anteil an den Einsatzzahlen haben 179 technische Hilfeleistungen. 22-mal mussten die Feuerwehrleute Öl beseitigen. 168-mal wurde man zu Verkehrsunfällen gerufen. Zu den schlimmsten Einsätzen gehören für die Feuerwehrleute aus der Stadt und den Ortsteilen die beiden Hausbrände in Schmiedeberg, bei denen innerhalb nur weniger Tage zwei Menschen ihr Leben verloren.

Die anhaltende Dürre ab Mai führte zu mehreren Feld- und Waldbränden. Vermutlich durch Brandstiftung gab es einen großen Flächenbrand in Frauenhagen. Auch nach Biesenbrow, Leopoldsthal, Mürow und Welsow wurde ausgerückt. Im Juli half man, in Templin einen starken Waldbrand zu bekämpfen. Auch ins Amt Britz-Oderberg-Chorin wurde die Angermünder Wehr zur Menschenrettung mit der Drehleiter gerufen. 32-mal sorgten Sturmschäden für Feuerwehreinsätze und achtmal Wassereinbrüche für Einsätze. Vier Tierrettungen stehen zu Buche. Unter anderem hatten sich ein Marder in einem Fenster und ein Waschbär in einem Baum verkeilt.

Rettungsdienste fordern die freiwillige Feuerwehr häufig als Tragehilfe an. "Obwohl wir hier eigentlich nicht zuständig sind", sagt Jürgen Duckert. "Wenn es sich um einem medizischen Notfall handelt und Menschen in Gefahr sind, helfen wir natürlich. Aber wenn ein Kranker zum Katheterwechsel rausgetragen werden muss, gibt es andere Möglichkeiten."

Dass Rauchmelder großen Sinn machen, konnten im vorigen Jahr etliche Menschen erfahren. Diese gingen beispielsweise los, als ein Topf in Brand geriet oder einmal Heißwachs auf einem Herd Feuer fing. Beide Male wurden die Nachbarn aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, sodass große Schäden verhindert werden konnten. Auch 2020 gingen schon einige Male Brandmeldeanlagen los. An den ersten sechs Tagen war die Feuerwehr bereits siebenmal im Einsatz, unter anderem wegen einer Ölspur. Am Sonnabend stürzte bei Sturmböen ein Baum über die Straße bei Welsow.

Unter 300 Mitglieder

2019 sank die Zahl der Mitglieder der Stadtfeuerwehr erstmals unter 300. Etliche Mitglieder schieden aus Altersgründen aus oder zogen weg. "Trotz des jährlichen Grundlehrganges, der mit 19 Teilnehmern begonnen hat, konnten wir das nicht ausgleichen", so der Stadtbrandmeister. Dagegen steigen die Zahlen bei der Jugendfeuerwehr. Unter anderem trägt das Projekt mit der Ehm Welk-Oberschule, in der neunten und zehnten Klasse Feuerwehrunterricht anzubieten, Früchte.

Für das Jahr 2020 wünscht sich die Angermünde Feuerwehr das neue Feuerwehrauto, das sie dringend brauchen und über die Landesförderung bereitgestellt werden soll. Seit vier Jahren warten sie darauf.