Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Während in Berlin die kommunalen Wohnungsunternehmen sowie private Investoren mit dem Wohnungsneubau bei steigender Nachfrage kaum hinterherkommen, liegt in Eberswalde, vor allem aufgrund des noch recht hohen Leerstands, der Schwerpunkt auf der Sanierung. Auch bei der städtischen WHG. Aber: 2020 will das Unternehmen erstmals seit Jahren wieder ein Neubauprojekt in Angriff nehmen. Und zwar in Finow: das sogenannte Carré Heegermühle. 6,4 Millionen Euro hat die WHG dafür kalkuliert.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan 2020 der WHG verabschiedet und damit grünes Licht für die Investitionen gegeben. Insgesamt will das Unternehmen in diesem Jahr 18,5 Millionen Euro für Neubau, Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung in die Hand nehmen. Deutlich mehr als in den Vorjahren. "Nicht kleckern, sondern klotzen" lautet also die Devise.

Während der Baubeginn in Finow an der Biesenthaler Straße fürs letzte Quartal avisiert ist, aktuell laufen die Planungen für das Vorhaben, soll es bereits im Frühjahr im Eberswalder Leibnizviertel mit der Modernisierung der letzten noch unsanierten Platte losgehen. Für gut sechs Millionen Euro will die WHG die Rudolf-Virchow-Straße 17-25 barrierefrei umgestalten und energetisch umbauen.

Mittel auch für Badumrüstung

Teil des Projektes ist der Einbau von Aufzügen. Und zwar innenliegend, so dass der Fahrstuhl später auf jeder Wohnetage halten kann. Ein anspruchsvolles Unterfangen, für das die Mieter im Sommer ihre Wohnungen für etwa zwei Wochen verlassen müssen. In den obersten Geschossen sollen zwei Seniorenwohngemeinschaften mit 20 Einzelzimmern entstehen. Mit dem Projekt will die WHG bis zum Jahresende geförderten miet- und belegungsgebundenen Wohnraum schaffen.

Weitere sechs Millionen Euro sollen 2020 in Instandsetzung und -haltung fließen. Davon allein 2,2 Millionen Euro für die Herrichtung von "Leerwohnungen" nach Mieterwechsel. Immerhin 250 000 Euro stehen für den bedarfsgerechten Umbau von Wohnungen zur Verfügung, etwa für die Umrüstung von Badewanne auf Dusche. Den "Klassiker" unter den Umbau-Wünschen von Senioren. Zu den Sanierungsvorhaben 2020 gehören, neben der Fertigstellung des Bebel-Quartiers, die Mehrfamilienhäuser Walther-Rathenau-Straße 4, Breite Straße 18, Heegermühler Straße 30, Eisenbahnstraße 51 sowie Lessingstraße 3.

Trotz gestiegener Baupreise rechnet die WHG auch fürs neue Jahr wieder mit einem positiven Jahresergebnis. Die Miete, so Prokuristin Doreen Boden, erhöhe sich dabei nur leicht um durchschnittlich 0,76 Prozent über den Gesamtbestand und bleibe damit noch unter der Inflationsrate. "Ein Trend, der so in den kommenden Jahren aber nicht fortgesetzt werden kann", sagt Doreen Boden. Denn er gefährde langfristig die Investitionsfähigkeit des Unternehmens. Die geplante Steigerung der Mieten 2020 um zirka 167 000 Euro werde überwiegend aus Neuvermietungen fertiggestellter Bauvorhaben sowie aus Modernisierungsumlagen generiert. "Mietanpassungen auf Grundlage gesetzlich geregelter Möglichkeiten werden nur in einem geringen Ausmaß vorgenommen."

Als Erfolg verbucht die WHG, dass es noch 2019 gelungen sei, die Leerstandsquote erstmals unter die Zehn-Prozent-Marke zu senken. Auf aktuell 9,8 Prozent. Seit 2012 wurden laut Prokuristin immerhin mehr als 12,5 Millionen Euro in die Herrichtung von Leerwohnungen nach Mieterwechsel investiert. Gut 38,7 Millionen Euro seien durch Investitionsmaßnahmen in die Komplettsanierung der Immobilien geflossen, mit dem Ziel der Neuvermietung. Anstrengungen, die sich gelohnt und ausgezahlt hätten.

Von den derzeit 568 verwaisten Wohnungen befänden sich 356 in einem "nicht vermietbaren" Zustand. Das sind 6,15 Prozent am Gesamtbestand. Ziel sei es, diese Quote innerhalb von vier Jahren auf drei Prozent zu reduzieren, also etwa zu halbieren.