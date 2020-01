René Wernitz

Havelland/Berlin (MOZ) Die am Wochenende anstehende Fachmesse OPTI 2020 ist speziell für die Stadt der Optik von Interesse. Aus Rathenow und Umgebung werben einige Firmen und Institutionen für den Standort und ihre Produkte. Aus gesamthavelländischer Sicht ist der Auftritt auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin weit bedeutender. Denn dort setzt die Reiseregion, in der auch Investoren und neue Einwohner sehr willkommen sind, zum Schaulaufen an.

Die Grüne Woche ist weit mehr als nur eine Messe, auf der es Häppchen gibt. Mehr als 1.800 Aussteller mit mehr als 100.000 Produkten aus Deutschland und der Welt werden vom 17. bis 26. Januar erwartet, zudem mehr als 3.000 Journalisten aus Dutzenden Staaten. Bundesländer und Regionen nutzen den mehrtägigen Massenauflauf und bewerben sich. In Halle 21A stellt sich Brandenburg zur Schau.

Der Tourismusverband Havelland betreibt wie gewohnt und bewährt einen eigenen Stand. An diesem können Vertreter verschiedener Branchen für Publicity sorgen. Mit dabei sind etwa der "Schwarze Kuh" genannte Rinderzuchtbetrieb aus Kleßen und der Rathenower Optikpark. "Havel-Art" ist ebenso mit von der Partie. Das ist ein Zusammenschluss von Restaurants und regionalen Erzeugerbetrieben, darunter das Restaurant "Am Alten Hafen" in Rathenow und Fischer Wolfgang Schröder aus Strodehne.

Der Sonntag, 19. Januar, ist der insgesamt wohl wichtigste IGW-Tag für die Region. Das Havelland hat wieder einen eigenen Aktionstag in der Brandenburghalle und betritt um 15.30 Uhr die große dortige Bühne. Das ist ein Pflichttermin für Landrat Roger Lewandowski (CDU).