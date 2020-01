Olaf Neumann

Berlin Wjatscheslaw Gordejew, in den 1970er-Jahren selbst ein Tanzstar, ist seit 1984 Künstlerischer Direktor des Staatlichen Russischen Balletts Moskau, das er zu einem erfolgreichen Tour-Ensemble ausbaute.

Jetzt ist das Ballett wieder mit den beiden Klassikern "Der Nussknacker" und "Schwanensee" in Berlin zu Gast. Vorab spricht Gordejew unter anderem über das Hüten von Traditionen.

Herr Gordejew, was fasziniert Sie mit 71 Jahren noch immer so sehr am Ballett?

Ballett ist mein Leben. Ballett ist eine großartige Kunstform, und klassisches Ballett die höchste Form. Man sagt, die Sprache des Balletts ist die Sprache, in der Gott zu uns Menschen spricht. Wenn also eine Person von dieser Sprache durchdrungen ist, können wir davon ausgehen, dass sie mit Gott spricht.

In Russland gibt es die besten Ballettschulen der Welt. Warum ist das russische System so gut?

Die Ursprünge liegen im 18. Jahrhundert, als Zarin Anna Iwanowna ein Dekret unterzeichnete, woraufhin der französische Choreograf und Tänzer Jean-Baptiste Landé das Ballett in Russland einführte. Damit war der Grundstein für eine professionelle Ausbildung gelegt. Die Tänzerin und Pädagogin Agrippina Waganowa schuf dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein harmonisches Ausbildungssystem für Balletttänzer. Es gilt bis heute weltweit als das beste methodische System.

Ihr Ballett absolviert jetzt bereits seine 33. Auslandstournee. Warum spielen Sie außerhalb Russlands immer nur "Schwanensee" und "Der Nussknacker"?

Für unsere Tourneen erarbeiten wir stets Aufführungen, die gerne in Deutschland gesehen werden. Natürlich sind das vor allem Tschaikowskys "Schwanensee", "Dornröschen" und "Der Nussknacker". Dennoch würden wir gerne auch einmal unsere anderen tollen Stücke wie "Don Quixote", "Cinderella", "Coppélia" und "Der letzte Tango" aufführen.

Wie hat sich der Stil Ihres Ensembles in den vergangenen 30 Jahren verändert?

Wir versuchen, die historische Aufführungspraxis sehr detailgetreu zu erhalten. Natürlich hat sich die klassische Choreografie im Lauf der Zeit verändert, weil sich die Ballettkunst weiterentwickelt hat. Aber in den Klassikern werden einfach sehr virtuose Techniken angewendet. Das müssen wir berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die Ballettkunst nicht zu einem Zirkus oder Sport wird.

Warum finden Sie es wichtig, dass die klassischen Ballette weiterhin gezeigt werden?

Das klassische russische Ballett hat die höchste Form des menschlichen Geistes erreicht. Ballett ist eine intensive Kunst. Ohne die Großzügigkeit alter russischer Herrscher wäre sie nie so weit gekommen. Nicht jedes Land verfügt über solche Stücke wie "Dornröschen" oder "La Bayadère – Die Tempeltänzerin". Unsere "Dornröschen"-Produktion wurde vor ein paar Jahren in Deutschland als die luxuriöseste von allen bezeichnet. Russische Ballettinszenierungen sprechen ein breites Publikum an, darunter ältere Generationen, die klassische Musik lieben, und Eltern mit Kindern, die mit der Sprache der höchsten poetischen Kunst vertraut gemacht werden sollten. Gemalte Kulissen haben ebenfalls einen ästhetischen Effekt in einer Ballettaufführung, zusätzlich zur Musik und den getanzten Figuren.

Wird Ihrer Meinung nach genug getan, um das klassische Balletterbe zu bewahren?

Natürlich will man als Künstler immer mehr, weil es nach oben keine Grenze gibt. Ich glaube, dass das russische Ballett zurzeit das beste der Welt ist. In allen russischen Theatern sieht man ikonenhafte Aufführungen. Obwohl das Ansehen des Berufes gesunken ist, bilden Choreografieschulen weiter Künstler aus. Junge russische Tänzer belegen regelmäßig die höchsten Plätze bei Ballettwettbewerben.

Für wen wird Ballett heutzutage gemacht?

Es gibt die verschiedensten Ballettproduktionen. In Westeuropa sind es hauptsächlich Einakter ohne Handlung, aber mit einer großartigen Energie und Rockmusikklängen. Diese Stücke finden ihr Publikum, aber oft sehe ich darin keine Tiefe. In Russland hingehen sind großartige Traditionen mit Drama verbunden. Aufführungen wie "Dornröschen", "La Bayadère – Die Tempeltänzerin", "Le Corsaire" oder auch "Cinderella" erfordern einen erheblich höheren finanziellen Aufwand. Auf der Bühne stehen viel mehr Künstler und Solisten der verschiedenen Stufen. Es bedarf luxuriöser Bühnenbilder und Kostüme. Aber genau genommen sind es die Geschichten, die in der Sprache der Musik und des Tanzes erzählt werden, die das Publikum am meisten erfreuen. Und das nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt.

Wie sehen Sie die Zukunft des klassischen Balletts?

Die klassische Musik von Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Händel, Haydn, Tschaikowsky und Prokofjew wird nie aus der Mode kommen. Auch heute noch ist sie in der Lage, zu trösten und die spirituellen Wunden der Menschen zu heilen. Dasselbe gilt für das klassische Ballett, welches eine Person aus dem Alltag heraus in eine magische, märchenhafte Welt entführen kann. Der höchste Zweck von Kunst ist, den Menschen Optimismus, Stärke und Zuversicht zu geben, um Schwierigkeiten zu überstehen.

