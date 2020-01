Bons, Bons, Bons: Gesine Murach zeigt am Dienstag zur Mittagszeit in der "Backoase" in Brieskow-Finkenheerd die vielen Kassenbons, die von ihren Kunden im Geschäft gelassen worden sind und die sie nun auf eigene Kosten entsorgen muss. © Foto: Frank Groneberg/MOZ

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Absurd, unsinnig, überflüssig, nervig und auch umweltschädlich. Die Reihe der Adjektive, die den Menschen in der Region so einfallen, wenn sie nach der seit Jahresbeginn in Deutschland geltenden Belegausgabepflicht – kurz "Bonpflicht" genannt – gefragt werden, könnte noch um einiges verlängert werden. Und manche der Worte, die am Dienstag während einer Umfrage gefallen sind, dürfen hier aus Gründen des Anstands nicht wiedergegeben werden. Zusammenfassend kann gesagt werden: Wir haben niemand getroffen, der die Pflicht zur Ausgabe eines Kassenbons selbst beim Kauf eines Brötchens oder eines Döner Kebap in der Imbissstube befürwortet.

Kassen registrieren Umsatz

Und etwas anderes haben wir auch gar nicht erwartet. Ein Beispiel: Zur Mittagszeit kauft Anke Klak in der "Backoase" in Brieskow-Finkenheerd ein Käsebrötchen. Wie früher auch bongt Gesine Murach die 75 Cent ein. Damit ist der Umsatz von 75 Cent in der Registrierkasse gespeichert. Anders als früher muss Gesine Murach nun aber einen Kassenbon ausdrucken, über 75 Cent. Ob ihre Kundin das nun möchte oder nicht. "Das ist Verschwendung", sagt Anke Klak, "ich brauche diesen Kassenbon nicht. Und das Finanzamt braucht ihn auch nicht – die Kasse kann doch auch so überprüft werden." Vor allem sei die Bonpflicht "schädlich für die Umwelt. Für das Papier, das ohnehin sofort weggeworfen wird, müssen Bäume sterben."

Gesine Murach, eine der beiden Inhaberinnen der "Back­oase", hat Dienstagmittag bereits 25 Kassenbons gesammelt. "Ich stecke die Bons eigentlich immer gleich mit in die Tüten rein", sagt sie, "sonst müsste ich ja den ganzen Abfall entsorgen." Doch viele ihrer Kunden sagten sofort: "Ich will das Ding nicht." Dann behalte sie den Bon im Laden.

Für sie als Unternehmerin bedeutet die Bonpflicht vor allem eines: Mehrkosten. "Wir brauchen viel mehr Kassenrollen und auch der Thermodrucker in der Kasse wird schneller abgenutzt." Und einen Sinn sieht Gesine Murach in der neuen Regelung auch nicht. "Auf dem Chip in der Kasse wird jeder Verkauf registriert", erklärt sie, "egal, ob ein Bon ausgedruckt wird." Dieser Chip könne jederzeit durch die Finanzbehörden ausgelesen werden. Außerdem müsse sie die Daten zusätzlich zu Hause auf einer CD sichern. Und schließlich werde täglich anhand einer Bonrolle in der Kasse der Umsatz abgerechnet und im Kassenbuch erfasst. Ihr Fazit: "Ich kann diese Bonpflicht wirklich nicht nachvollziehen."

Umweltschädliches Papier

So und ähnlich argumentieren auch andere Händler und Gastronomen, die wir am Dienstag befragen. Einhelliger Tenor: Seit mehreren Jahren gilt die Pflicht für die Nutzung von Registrierkassen, in denen der Umsatz ohnehin bereits erfasst wird. Darauf verweisen auch die Brüder Heiko und Thomas Böttcher, Inhaber des Tabak-, Presse- und Lottoladens in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt. "Wir brauchen jetzt mindestens fünfmal soviel Bonrollen wie bisher", ärgert sich Thomas Böttcher. Das sei "totale Papierverschwendung", ergänzt sein Bruder Heiko. "Wir haben Mehrkosten, Mehraufwand, mehr Müll." Und: "Das Thermopapier ist sehr umweltschädlich."

Im Café der "Bäckerei Dreißig" in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt werden die Kassenbons seit Jahresbeginn gesammelt. Ein großer Karton ist bereits gefüllt. Wer die gesammelten Bons letztlich als "Denkanstoß" zugeschickt bekommt, wollten die Mitarbeiter nicht verraten. Orhan Öksüz, Inhaber des "Hütten-Kebap-Haus" in Eisenhüttenstadt, sagt: "Niemand will die Bons haben." Das Ganze mache überhaupt keinen Sinn. Aber: "Was soll ich machen? Es ist nun mal Pflicht."