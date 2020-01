Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Grünen-Fraktionschefin Erdmute Scheufele hat am Dienstag Forderungen ihrer Partei nach einem Schnellradweg für Tesla-Beschäftigte zwischen Erkner und Grünheide bekräftigt.

In einer zuvor veröffentlichten Pressemitteilung begrüßt die Fraktion die geplante Industrieansiedlung ausdrücklich, dringt aber auf den Ausbau der Alten Poststraße zu einem Radweg zur geplanten Fabrik. Die Fraktionsvertreter sind sich dabei sicher, dass viele, die bei Tesla arbeiten und in der Gegend wohnen werden, ihren neuen Arbeitsplatz mit dem Rad erreichen wollen. Für die aus dem Umland pendelnden Angestellten wollen sie den Takt des Regio erhöhen und die Verbindung bis nach Grünheide an den S-Bahn-Takt anpassen.

Vorhandenes ausbauen

"Mit unseren Vorschlägen wollen wir an Existierendes anknüpfen", betont Erdmute Scheufele und sprach sich gegen den Bau neuer Straßen aus. "Sie wirken erfahrungsgemäß nicht entlastend, sondern rufen neuen Autoverkehr mit Lärm, Schadstoffen und Staus hervor", schreibt die Fraktion. Auch gegen den Vorschlag, die S-Bahn über Erkner hinaus zu verlängern, wenden sich Erkners Grüne.

"Wir laden die anderen Parteien und Verantwortlichen in Erkner ein, mit uns in einen Dialog über neue Ideen zur Verbesserung der Verkehrssituation in Erkner zu treten", betont die noch junge Fraktion, die nach der Kommunalwahl 2019 entstand.