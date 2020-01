MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die nächsten Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind in Fürstenwalde am Freitag, 15 bis 19 Uhr, beim in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 37-39, und am 29. Januar, 9 bis 12 Uhr, bei der Feuerwehr in der Frankfurter Straße 68.

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost verlost unter allen, die in Berlin und Brandenburg bis 31. März Blut spenden, eine Wellness-Reise für zwei Personen mit zwei Übernachtungen, inklusive Frühstück.