Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Unterlippe bleibt unter dem Löffel, gerade sitzen auf der Bettkante (auch wenn der Kopf sich noch nicht lange selbst trägt), kleine Häppchen Marmeladenbrot: Für Pierre Kiphaut sind das fast überlebensgroße Erfolge. Für seine Mutter Ramona Kiphaut sind es Bestätigungen ihrer häuslichen Pflege und Resultate einer hart errungenen Auszeit.

Ihr 36-jähriger Sohn stürzte vor sechs Jahren in der Küche und prallte mit dem Kopf an den Herd. Die Folge dieses in Millionen anderen Fällen alltäglichen und meist glimpflich ausgehenden Sturzes zeigten sich wenige Tage später, kurz vor Weihnachten. Ihm wurde übel, er klagte über Kopfschmerzen. Als er seine Mutter anrief, ahnt diese nicht, dass sie zum letzten Mal seine Stimme hören wird. Pierre kollabierte. Diagnose: Hirnblutung. Lähmung, mehrere halbseitige Spastiken. Pierre wird zum Pflegefall.

Erfolg durch Ostseeluft

Mehr als zweieinhalb Jahre musste seine Mutter für eine gemeinsame Kur kämpfen. Erst als sie mit Hilfe eines Anwalts den Fall vors Sozialgericht Neuruppin bringen wollte, willigte die Versicherung außergerichtlich zu. Wir berichteten mehrfach über das Schicksal der Familie aus Kremmen. Die 21 genehmigten Kurtage an der Ostsee macht Ramona Kiphaut nun maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihr Sohn Fortschritt für Fortschritt verzeichnen kann.

"Es war einfach herrlich." Der Satz fällt im Verlauf des Gesprächs mit dem Reporter gleich mehrfach, unterschiedlich nuanciert, aber immer Erleichterung und Freude ausdrückend. Ramona Kiphaut sitzt in ihrer kleinen Wohnung in Kremmen. Türkischer Kaffee, Familienfotos an der Wand, Engelsfiguren auf den Regalen, die Nähmaschine ein Weihnachtsgeschenk. Sie blättert Fotos auf ihrem Handy durch. Im Nebenraum liegt Pierre. Seine Mutter schaut vor dem Gespräch kurz rein, dreht die basslastige Musik etwas leiser, und sagt mit ruhiger Stimme "Lass den Kopf gerade, bitte" und "Ich setz dich gleich in den Rollstuhl".

Wieder zurück, sichtet sie weiter ihre noch sehr frischen Erinnerungen, die eigentlich keiner Fotos bedürfen: Pierre am Strand, Pierre auf dem Steg, Pierre ein Lächeln andeutend, Pierre an der Ostsee. Mutter und Sohn an der Lübecker Bucht. Die Kur verbrachten sie im Sozialen Genesungswerk in Pelzerhaken.

"Die Gegend war herrlich, alles für Rollstuhlfahrer ausgerichtet. Sogar der Steg war vor und nicht, wie üblich, hinter den Dünen", erzählt die 58-Jährige. "Pierre konnte direkt aufs Wasser gucken, das hat er genossen." Fotos von Quallen, Strandkörben und dem Sonnenuntergang runden die Rückschau, diese dringend benötigte Flucht aus dem Pflegealltag, ab. In Sichtweite der Kurstätte: der Hansa-Park, der hohe Fallturm zeichnete sich klar ab. "Bei Windstille haben wir das Gekreische der Mutigen gehört."

Für Ramona Kiphaut war die gemeinsame Kur ein Segen. "Ich bereue keine Sekunde, die ich dafür gekämpft habe", sagt sie. Doch an eines musste sie sich gewöhnen: an die Zeit für sich selbst. "Als Pierre in der Betreuung war, wusste ich zuerst nicht, was ich mit mir anfangen soll." Also ging sie shoppen. Alleine. "Das war zuerst merkwürdig." Denn ihr Leben hat sich seit dem Küchensturz komplett auf den Kopf gestellt und, Hand aufs Herz, nur noch um Pierre gedreht. Es bestand aus Krämpfen ihres Sohnes und Kämpfen mit der Krankenkasse. Jetzt konnte sie ein wenig loslassen. "In den Gesprächsrunden habe ich viele Erfahrungen gesammelt." Wichtig und ebenfalls neu für sie: Ihre Zuhörer verstanden sie, wussten, da selbst Betroffene, wovon sie spricht. Sie musste sich nicht erklären, fühlte sich gleich verstanden.

Pierre war in der "Krabbengruppe" für Behinderte, die eine Ganztagsbetreuung brauchen. Ramona Kiphaut übernahm auch an der Ostsee Teile der Pflege. Während der Betreuung für Pierre und seinen therapeutischen Anwendungen hatte sie selbst ihre Bewegungsbäder oder Muskelaufbau-Einheiten. "Es war anstrengend, hat aber Spaß gemacht."

Weitere Kur beantragt

Pierre habe sich wohl gefühlt. Den Antrag für eine weitere Kur wolle sie deshalb demnächst stellen. "Wenn es nötig ist, kämpfe ich erneut dafür", sagt sie. "Selbst die Therapeuten und Ärzte sehen, welche Fortschritte Pierre seit der Kur gemacht hat." Sprechen kann Pierre nicht. Er kommuniziert über gutturale Töne und sein Blinzeln. Seit der Kur isst er Joghurt und pürierte Kartoffeln, trinkt seinen Cappuccino und nimmt seine Medikamente über den Mund ein.

"Er ist lockerer geworden. Als Außenstehender sieht man das nicht sofort." Statt drei Flaschen Nahrung, die er über einen künstlichen Zugang bekommt, braucht er jetzt nur noch zwei Flaschen, da er sonst normal isst beziehungsweise gefüttert wird, wenn denn die Lippe unter dem Löffel bleibt. "Sogar klein geschnittene Leberwurststulle konnte ich ihm schon geben", freut sich Ramona Kiphaut, die ihren erwachsenen Sohn seit der Diagnose wieder so füttern muss wie in seinen ersten Lebensmonaten.

Es sind kleine Erfolge und die erholsame Kur, die eventuell ein wenig vergessen lassen, welcher Weg hinter Ramona Kiphaut liegt. Welche Krankenhaus-Odyssee. Welcher Papierkrieg. Die vielleicht, wenn auch schmerzlich, vergessen lassen, dass ihr Pierre zwar innerlich noch ihr Pierre sein mag. Er aber eben nicht mehr der aktive Elektriker mit Freundin ist, der er in seiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern war. Die fast vergessen lassen, dass ihr einmal im Krankenhaus gesagt wurde: "Ihr Sohn ist ein hoffnungsloser Fall."