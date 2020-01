BRAWO

Brandenburg (MOZ) Am Dienstag, 14. Januar, ist der Historiker Prof. Dr. Martin Sabrow ab 18.30 Uhr in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden zu Gast. Er ist Autor des 2016 erschienenen Buchs "Erich Honecker. Das Leben davor (1912-1945)" und diskutiert mit den anwesenden u.a. im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Im Gespräch über den Strafvollzug gestern und heute" Fragen wie "Welche Rolle spielte der spätere Staats- und Parteichef der DDR innerhalb der Parteiorganisation der KPD im Zuchthaus?", Leistete Honecker im Zuchthaus Widerstand?", "Wie kam es zu seiner Flucht aus dem Gefängnis im März 1945 und welche Rolle spielte dabei und in Honeckers späterem Leben eine Vollzugsbeamtin des nationalsozialistischen Strafvollzugs?". Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter anmeldung-brb@stiftung-bg.de bzw. 03381/7935-113 gebeten.