Martin Stralau

Hoppegarten (MOZ) In der Serie "Mein Meisterstück" stellen wir Handwerksmeister aus Brandenburg vor. Heute: Steffen Tremel aus Hoppegarten.

Sekretäre und Schreibtische zusammenzimmern, wie es seine Mitstreiter auf der Meisterschule in Nürnberg als praktische Prüfungsleistung machten, das war Steffen Tremel zu gewöhnlich. "Ich wollte etwas ganz Besonderes bauen", sagt der Schreiner über den Anspruch an sein Meisterstück, das er 1996 fertigstellte. Eine Standuhr sollte es werden, 2,04 Meter groß, gefertigt aus finnischer Flammbirke, mit Glastür und befestigt auf einem Natursteinsockel. Der Clou: Statt eines Ziffernblattes mit Ziffern hat die Uhr zwölf Holz-Segmente, die mal hell, mal dunkel den Zeigern und ihren Betrachtern den Weg durch die Zeit weisen. Wer die Zeit hören will, für den sieht das Schlagwerk drei Melodien vor, den normalen Schlag, den Westminsterschlag und "Freude schöner Götter Funken". Auch an die Wartung hat Steffen Tremel gedacht. "Um leichter an das Uhrwerk heranzukommen, kann man es nach vorne herausziehen", sagt er. Facharbeiter aus drei Gewerken spannte Tremel für seine Uhr ein. "Ein Glaser baute die Tür, ein Metallbauer die Beschläge, ein Steinmetz den Sockel." Der Meisterschüler selbst kümmerte sich um die Holzarbeiten.

Meisterschule als Lebenshürde

Steffen Tremel lebte und arbeitete damals in Bayern. Dorthin war er nach der Wende gegangen, um seine Erfahrung zu vertiefen, die er als Geselle bei der Tischlerei Splettstößer in Hoppegarten erworben hatte, wo er 1989 seine Lehre abschloss. "Ich wollte sehen, wie im Süden der Republik Möbel gemacht werden und wie in einer so naturverbundenen Gegend wie Bayern mit dem Naturstoff Holz umgegangen wird. Es war die richtige Entscheidung", sagt er rückblickend. Fast wie auf der Walz, nur ohne Gehstock, heuerte Tremel bei mehreren Firmen an, war beim Möbelbauer, schnupperte beim Parkettleger und Fensterbauer rein sowie in einem Unternehmen, das sich auf Wand- und Deckenverkleidungen spezialisiert hatte. "Ich habe geschaut, was in meinem Beruf so geht." Am meisten angetan hatte es ihm sein letzter Betrieb in Bayern, in dem individuelle Einzelmöbel gefertigt wurden. "Das war mein Ding, so wollte ich auch arbeiten", sagt Steffen Tremel. Heute leitet er das Unternehmen Corpus Linea in Hoppegarten mit 19 Mitarbeitern, das unter dem Slogan "Möbel nach Maß" auf Individualität statt Massenproduktion setzt.

"Die Meisterschule war damals so eine Art Lebenshürde", erinnert sich Steffen Tremel. "Über anderthalb Jahre lang kein Wochenende zu haben, hat viele Beziehungen zerstört." Von 25 Teilnehmern in seinem Jahrgang hätten nur 18 bis zur Prüfung durchgehalten. "Und davon haben am Ende nur zwölf bestanden." Die Herstellung des Meisterstücks, der wesentliche Prüfungsteil, sei zu einem richtigen Wettbewerb unter den Schülern geworden. "Bei mir hat fast nichts anderes mehr gezählt im Leben, man legt die Latte an sich selbst schon sehr hoch. Schließlich hat man nur einen Versuch, und der soll perfekt werden", erzählt der 49-jährige Vater zweier Kinder. Seine Frau, die er in einem der bayrischen Betriebe zwischen Starnberger See und Garmisch-Partenkirchen kennengelernt hatte, sei in weiser Voraussicht in den Urlaub gefahren, als er seine Uhr baute.

100 Arbeitsstunden hatte er für die Anfertigung seines Meisterstückes Zeit, so lautete die Vorgabe des Prüfungsausschusses. "Um zugelassen zu werden, musste ich vorher eine detaillierte Planung vorlegen mit Zeichnung, Beschreibung jedes einzelnen Bauteils und Kalkulation." Vierzehn Tage habe er quasi durchgearbeitet. Das Meiste, wie das Bauen von Schablonen, passierte händisch. Zur Seite stand ihm ein Schaumeister – ein Schreinermeister, der vom Prüfungsausschuss entsendet wurde. "Er sollte kontrollieren, ob ich richtig arbeite. Ich konnte ihm wie einem Mentor Fragen stellen. Wenn ich etwas ändern wollte, musste ich das mit ihm abstimmen und eine Änderungszeichnung machen", berichtet Tremel.

Unverkäufliches Erbstück

Bei der Prüfung wurde dann kontrolliert, ob alles funktionstüchtig und so nach Maß gefertigt ist, wie es die Planung vorgesehen hatte. Keine Selbstverständlichkeit, "denn Dinge, die ich schon hundertmal gemacht hatte, klappten auf einmal nicht mehr", schildert Tremel seine Erfahrung aus der Meisterprüfung. Doch am Ende bestand er auf Anhieb. "Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses haben gleich Inte­resse an der Uhr angemeldet. Für den Fall, dass ich dafür keine Verwendung habe", sagt er schmunzelnd. Heute steht die Uhr, die immer noch wie eine Eins funktioniert, in seinem Haus. "Für mich war sie von Anfang an unverkäuflich, quasi ein Erbstück", sagt Tremel. Zumal die Kosten für die Fertigung nicht unerheblich waren. "Die Meisterausbildung hat mich insgesamt 30 000 D-Mark gekostet", schätzt er. "Davon sind 6500 D-Mark in die Uhr geflossen."

Dass er die Ausbildung zum Meister schaffte, habe er auch seinem ersten Betrieb in Hoppegarten zu verdanken, sagt Steffen Tremel. "Die Maschinen und die Ausrüstung waren zwar zum Teil noch Vorkriegsmodelle. Aber die handwerklichen Fähigkeiten, die zu DDR-Zeiten vermittelt wurden, waren grandios."

Genau das versuche er auch an seine derzeit vier Lehrlinge weiterzugeben, sagt Tremel, der seit 18 Jahren öffentlich bestellter Sachverständiger der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) ist. "Vieles übernehmen heute zwar Maschinen, aber vor der Maschine steht immer noch der Tischler. Als Tischler muss ich wissen, wie Holz reagiert, wenn ich es bearbeite. Ich muss die Kombination von Auge und Hand gelernt haben", sagt Tremel. Deswegen arbeiten seine Auszubildenden im ersten Halbjahr auch vorwiegend mit den Händen. "Sie sollen ein Gefühl für den Werkstoff Holz bekommen, der sich über die Jahrhunderte nicht verändert hat."

Tremel betont dabei auch die große Verantwortung seines Berufsstandes. "Bäume benötigen 80 bis 100 Jahre, bis sie verarbeitet werden können. Wir haben die Verpflichtung, ihnen weitere Leben zu schenken, indem wir qualitativ hochwertige Produkte aus ihnen bauen", sagt er. Sein Meisterstück ist dafür ein gelungenes Beispiel.