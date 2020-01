Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann gibt einen Ausblick auf 2020 und anstehende Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben.

Es ist so etwas wie ein Schicksalsjahr – das Jahr 2020. Nach der Wahl im vergangenen Jahr und dem Wechsel in den Reihen der Abgeordneten, haben die neuen Stadtverordneten, was einige Projekte anbetrifft, eine Art Vollbremsung vollzogen. "Wir sind über die letzten fünf Jahre weit gekommen. Dieser Stopp ist nicht leicht zu verdauen", gibt Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) zu.

Neue Prioritäten

Mit sogenannten Sperrvermerken an den wichtigsten und kostenintensivsten Projekten der Stadt – wie dem Kurtheater oder der Alten Post aber auch der Stadtbrücke und der Alten Schmiede Hosensaaten – haben die neuen Parlamentarier dafür gesorgt, dass alles noch einmal intensiv unter die Lupe genommen werden kann und muss. Das jedoch sei den Neugewählten natürlich zuzubilligen, ordnet das Stadtoberhaupt ein. Auch, dass sie neue Prioritäten setzen. Selbst wenn das bedeutet, dass nun erst einmal Stillstand herrscht. Oder das alte Pläne wieder aus den Schublade geholt werden – wie für die Unterbringung der Bibliothek im Bahnhofsgebäude. "Dazu wird es in der nächsten Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar eine Präsentation geben." Und im Vorfeld Gespräche mit den Planern und der Bibliothek.

"Man muss akzeptieren, dass neue Entscheidungen getroffen werden", wägt Ralf Lehmann ab. Selbst wenn er es in seiner langjährigen Amtszeit als Bürgermeister noch nie erlebt habe, das so viele Sperrvermerke gesetzt werden wie in der aktuellen Legislaturperiode. "Und nicht zu so strukturbestimmenden Projekten, die bisher eigentlich große Zustimmung besaßen. Und eigentlich haben wir noch genug andere Maßnahmen anstehen." Dennoch gibt sich Lehmann zuversichtlich, dass es Kompromisse geben wird. Und geben muss. Denn es liegt viel vor der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten.

Im Jahr 2020 stehen weitreichende Entscheidungen an: Allen voran das Votum des Landkreises Märkisch-Oderland zum Schloss Bad Freienwalde. Auch die vier Varianten, die für das Kurtheater vorliegen, müssen von den Stadtverordneten neu bewertet werden. "Die Vereine sind hier aufgefordert, sich zu positionieren", sagt Ralf Lehmann. Dazu gehören die Karnevalisten ebenso wie der Handwerkermännerchor, die Rheumaliga, die Wanderoper oder Jugendorchester. "Und wenn größere Theater hier zu Gastspielen kommen sollen, bedarf es eines Betreiberkonzeptes", gibt das Stadtoberhaupt zu bedenken.

Schicksalsmonat Juni

Das Datum schlechthin für die weiteren Geschicke der Stadt ist der 30. Juni diesen Jahres. Bis dahin muss die Berichterstattung zur Kurortentwicklungskonzeption erfolgen. Auf deren Grundlage dann entschieden wird, ob die Stadt den Status als Kurort halten kann. Drei geforderte Auflagen – die Kurortentwicklungskonzeption, der Flächennutzungsplan und die Verwaltungsvereinbarung mit dem Land zum Rückbau der Stadtbrücke – seien schon abgearbeitet. "Allerdings wären wir besser dran, wenn wir das ein oder andere schon eingetütet hätten", so Ralf Lehmann. Und bezieht sich auf mögliche Unterkünfte im Luisenhof oder der Landratsvilla. Generell sei die Stadt jedoch nach der Umrüstung des Kurmittelhauses sehr viel besser aufgestellt. Nun müsse es nur noch aktiver und besser vermarktet werden.