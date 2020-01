dpa

Potsdam/Wittstock (dpa) Viele Museen in Brandenburg wissen langfristig nicht, wo sie ihre Exponate unterbringen können. Dabei geht es nicht immer um Mangel an Raum für Depots und Magazine, sondern um geeignete Lagermöglichkeiten.

"Zu oft sind einzelne Sammlungen auch mangelhaft untergebracht", sagte die Geschäftsführerin des Brandenbur-gischen Museumsverbandes, Susanne Köstering.

Bei Sanierungen stünden meist die Museumsgebäude mit den Ausstellungsbereichen im Blick. Die Situation in vorhandenen Alt- oder Außendepots werde hingegen kaum verbessert. Die problematischen Lagerbedingungen führten in manchen Fällen zu Schimmelbefall und allmählichen Verlusten in den wertvollen Sammlungen.

Eng werde es beispielsweise für mehrere zehntausend Objekte, die sich im Inventar der Kreismuseen "Alte Bischofsburg" in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) befinden. Dazu gehört auch Deutschlands einziges Museum zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges.

Seit Jahren sucht Museumsleiterin Antje Zeiger nach geeigneten Außenmagazinen. "Derzeit haben wir zwar zwei Depots in der Stadt, die sind aber nicht optimal", sagt sie. Neben dem Sicherheitsaspekt spielten auch klimatische Bedingungen eine wichtige Rolle. "In ein feuchtes Gebäude brauchen wir nicht umziehen." Zeiger setzt nun vor allem auf die Unterstützung des Landkreises, Träger des Museums, aber auch auf die Stadt.

Entscheidend ist Finanzierung

Trotz der riesigen Stahlhalle von 60 mal 80 Metern hätte auch das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel gerne mehr Platz für seine Exponate. "Die Halle ist aber zugleich Denkmal und passender Originalraum zur Ausstellung", sagt Museumsmitarbeiter Alexander Wündrich. Es sei schwer, baulich etwas zu verändern. Falls tatsächlich Anbauten für Depots notwendig würden, müsse man das mit dem Eigentümer des Objektes klären. Entscheidend sei auch wieder die Finanzierung. Dem Förderverein Stahlmuseum stünden nur wenige Mittel zur Verfügung.

In einer statistischen Erhebung des Museumsverbandes, die auch das Land Brandenburg 2017 mit gefördert hatte, wurde Handlungsbedarf bei der Depotsituation und der Sammlungspflege gesehen, wie der Sprecher des Kulturministeriums, Stephan Breiding, berichtet. Förderprogramme wie "Kulturelle Anker" sollen Museen in kommunaler Trägerschaft unterstützen. 2019 standen dafür 370 000 Euro bereit. Im Förderprogramm zur Digitalisierung des kulturellen Erbes werden jährlich 100 000 Euro vergeben.

Für die großen musealen Ausstellungen und Stiftungen, für die das Land direkt zuständig sei, werde viel bewegt, sagt Breiding. So solle für das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst am Standort Frankfurt (Oder) in den kommenden Jahren das frühere "Lichtspieltheater der Jugend" im Zentrum der Stadt als Ausstellungsfläche saniert und umgebaut werden. Auch die Ausstellungsfläche im Potsdamer Kutschstall werde umgebaut. Das unterstütze das Land mit rund 3,7 Millionen Euro.

2018 wurde zudem das Zentrale Kunstgutdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) eröffnet. Die Baukosten in Höhe von rund zwölf Millionen Euro wurden nach Ministeriumsangaben von den Ländern Brandenburg und Berlin sowie dem Bund getragen. Gleich nebenan solle zudem noch ein Skulpturendepot entstehen, informiert Stiftungssprecher Frank Kallensee. In dem im Jahre 2017 bezogenen Wissenschafts- und Restaurierungszentrum (WRZ) am Rand des Parks von Sanssouci befinde sich neben den Restaurierungswerkstätten vor allem die umfangreiche Graphische Sammlung.