Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Im Oranienburger Rathaus gilt seit Jahresbeginn eine neue Organisationsstruktur. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) hat sich von einigen Aufgabenbereichen wie dem Haupt- und Personalamt sowie der Stabsstelle Feuerwehr getrennt und diese den Dezernaten für Finanzen und Bürgerdienste zugeordnet. Dafür erntete er von Stadtverordneten bereits Kritik.

Im Interview mit dieser Zeitung sagt Laesicke: "Die Aufgaben sind jetzt noch klarer auf die Dezernate aufgeteilt und an die von der Stadtverordnetenversammlung gebildeten Fachausschüsse angepasst. Mit dem Amt für Brandschutz habe ich die Feuerwehr aufgewertet." Er sei keineswegs amtsmüde, sondern habe jetzt einfach mehr Zeit, "um wichtige strategische Entscheidungen vorzubereiten".

Dabei geht es dem Rathauschef, der heute genau zwei Jahre im Amt ist, um die allgemeine Entwicklung Oranienburgs. Zusätzlich zu den Pflichtaufgaben sollten etwa Fragen wie "Was ist eigentlich die Innenstadt? Wie soll der Fischerkiez gestaltet werden? Und braucht Oranienburg eine dritte Havelbrücke?" intensiv debattiert werden. Seine Position gegenüber dem Investor zum Erhalt des historischen Kornspeichers an der Lehnitzstraße unterstreicht Laesicke ausdrücklich: "Die Stadt hat nicht vor, sich an den Kosten für den Erhalt des Speichers zu beteiligen, um der TAS-Gruppe einen höheren Gewinn zu ermöglichen."

Zum Dauerbrenner "verbesserte Besucherführung zur Gedenkstätte Sachsenhausen", will die Stadt in Kürze einen Lösungsvorschlag vorlegen. Womöglich stoße Oranienburg damit wieder an Grenzen, weil des Thema komplexer sei und landespolitische Bedeutung habe. Deshalb sei es vermutlich zielführender, wenn sich eine Landesbehörde dieses Kapitels annehme, so der Bürgermeister.

Besonders am Herzen liege ihm eine Partnerschaft mit einer israelischen Stadt. Dazu reist Laesicke im Februar nach Kfar Jona. Im Sommer ist der Gegenbesuch der Bürgermeisterin in Oranienburg geplant.