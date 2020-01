Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Dort, wo sonst Bürgerinnen und Bürger die Polizei aufsuchen, besuchten in der ersten Kalenderwoche des Jahres 2020 Sternsinger die Polizeiliegenschaft in der Magdeburger Straße. Andreas Wimmer, Leiter des Direktionsstabes in der Polizeidirektion West, nahm die "königlichen" Gäste in Empfang. Nachdem sie zwei Lieder vorgetragen und ihren Segen fürs Gebäude und die dort tätigen Mitarbeitern ausgesprochen hatten, ging es daran, ihren Segen auch gut sichtbar am Eingang zu platzieren. "Möge uns Euer Segen über das Jahr begleiten und dafür sorgen, dass alle Kolleginnen und Kollegen gesund und wohlbehalten aus ihren Einsätzen zurückkommen", so Andreas Wimmer. Auch Mathias Tänzer, Leiter der Brandenburger Polizeiinspektion, freute sich über den Besuch der Sternsinger, die rund um den Jahreswechsel Gottes Segen zu den Menschen bringen und Geld für Kinder in Not sammeln. Die Polizeidirektion bekam den Segen zum zweiten Mal in Folge, resultierend aus Tänzers Einladung aus dem Vorjahr und dem Wunsch, dass er dies gern zur Tradition werden lassen wolle.