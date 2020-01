Th. Messerschmidt

die Weihnachtferien sind der beste Ausgangspunkt für unseren nächsten Märchenwettbewerb, genannt "Undine" – nach dem berühmtesten Werk des am 12. Februar 1777 in Brandenburg an der Havel geborenen Friedrich de la Motte Fouqué. Seine 1811 erstveröffentlichte Undine-Erzählung wurde Inspiration für viele märchenhafte Wasserwesen, darunter Hans Christian Andersens "Die kleine Meerjungfrau" (1837).

Das Brandenburger Wochenblatt und die Fouqué-Bibliothek der Stadt Brandenburg an der Havel haben Fouqué und Undine zu Ehren im Jahr 2005 gemeinsam einen Märchenwettbewerb ausgelobt, in der Hoffnung, neuen Schwung in die alte Märchenwelt zu bringen und frische Talente hervor zu zaubern. In literarischer und künstlerisch gestaltender Hinsicht. Die Idee geht auf, beschert uns jedes Jahr Einsendungen zuhauf. Dass es beim 15. Undine-Wettbewerb genau 271 neue Märchen und 284 Kunstwerke und somit zusammen 555 Einsendungen waren, wobei 5+5+5 ja wieder 15 ergibt, verlieh dem kleinen Jubiläum eine magische Note.

Wir freuen uns jedenfalls riesig über die Resonanz und zählen 2020 wieder auf eure Mitwirkung – ihr, die ihr zwischen 7 und 25 Jahre alt seid, könnt mitmachen. Am besten nutzt ihr gleich die Weihnachtsferien, um euch in neue Märchenwelten zu begeben. Schreibt auf, was ihr erlebt oder geträumt habt, welche zauberhaften Reiche ihr erobern und welchen fabelhaften Wesen ihr begegnen wollt. Kurz gesagt: Schreibt ein neues Märchen. Gern auch mehr, aber jeweils nicht länger als acht A4-Seiten oder 15.000 Computerzeichen. Siehe Teilnahmebedingungen. Einsendeschluss für den literarischen Wettbewerbsteil ist Fouqués Geburtstag, der 12. Februar. Sodann folgen die Jurysitzung in der Bibliothek, die Auszeichnungsveranstaltung im Theater und der Aufruf für die Illustratoren, die Siegerwerke bildkünstlerisch umzusetzen. All das wird ganz bestimmt wieder mächtig märchenhaft – wenn ihr fleißig mitmacht!