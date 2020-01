HGA

Velten (MOZ) Die Veltener Viktoriastraße wird in dieser Woche kurzfristig für anderthalb Tage im Bereich des Bahnübergangs gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen mit.

Anlass seien Schienenschleifarbeiten der Deutschen Bahn, heißt es in der Mitteilung. Die Arbeiten sollen am Donnerstag um 8 Uhr beginnen und am Freitag gegen 16 Uhr abgeschlossen sein. In dieser Zeit kann der Bahnübergang nicht passiert werden. Die Umleitung über die Rosa-Luxemburg-Straße sei ausgeschildert, so die Veltener Stadtverwaltung.