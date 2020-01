Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) In den vergangenen Jahren sind in mehreren Fällen Bußgelder gegen Brandenburger Polizisten ergangen, weil sie per Computer unerlaubt auf Einsatzprotokolle und andere Daten zugegriffen haben.

Darüber informierte die Landes-Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. 2019 habe es demnach in sieben Fällen Bußgeldverfahren gegen Beamte gegeben, im Jahr 2018 in sechs Fällen. Die Datenschutzbeauftragte betonte, dass es sich bei den unzulässigen Zugriffen auf das System jeweils um Abfragen aus dem persönlich Bereich gehandelt habe, Ziel sei nicht die Unterstützung von Straftaten gewesen.

So habe sich zum Beispiel ein Polizist unbefugt Namen und Adresse eines Autohalters verschafft, weil ihm dessen Sportwagen gefiel. Der Beamte besuchte den Mann anschließend, um sein Kaufinteresse zu bekunden.

Dagmar Hartge hatte in ihrem jüngsten Tätigkeitsbericht gerügt, dass mehr als 5000 Polizisten Zugriff auf das Einsatzleitsystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Elbos) hatten. In dem System sind auch Einsätze und Daten Betroffener gespeichert. Nach Hartges Kritik wurde die Zahl der Zugriffsberechtigten zunächst auf 2000 Polizisten reduziert. Inzwischen liege sie wieder bei 3000, wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) im Ausschuss sagte.

Das Thema gilt als komplex. Zugriffe sind im Sinne der Arbeitsfähigkeit der Polizei wichtig, Missbrauch muss jedoch verhindert werden. Um einen Ausgleich zu finden, wird für die Polizei derzeit ein sogenanntes Rahmensicherheitskonzept erarbeitet. Hartge kritisierte jedoch, dass sich dessen Umsetzung laut Plan bis Ende 2021 hinziehen soll. "Das sollte schneller gehen", forderte die Datenschutzbeauftragte.