Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der Inhaber des Fitness-Studios Bodyline, Guido Hemmer, hat eine Entwicklung der vergangenen Jahre erst spät realisiert: Es gibt einen Markt für Menschen, die mitten in der Nacht Sport treiben wollen. "Es gibt wirklich Leute, die nachts um 1 Uhr trainieren. Das hätte ich nicht für möglich gehalten", sagt er. Nun hat er auf diesen Trend reagiert und sein Studio erweitert. Über einen separaten Eingang kommen die Leute mit einem Chip nun an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag ins Studio.

Neue Trends

Damit folgt Guido Hemmer einem Trend, der sich in immer mehr Studios etabliert hat: wegen der Konkurrenz von Billiganbietern haben viele etablierte Ketten ebenfalls günstige Untersparten gegründet. Die Preise liegen deutlich niedriger, die Öffnungszeiten sind dennoch länger. Dafür ist die Betreuung durch Trainer jedoch auch deutlich geringer. Irgendwo muss das Geld schließlich eingespart werden. "Die Leute, die im Xpress-Bereich trainieren sind meist erfahrener und wissen, was sie tun. Sie brauchen keine Betreuung oder sind teilweise auch Leute, die eine Betreuung komplett ablehnen", so der Studioleiter. Natürlich bekomme jeder neue Kunde eine Einweisung. Und bei Bedarf können persönliche Trainings und auch Fitnessanalysen dazu gebucht werden. Viele, vor allem jüngere, Fitnessfreunde würden sich jedoch vermehrt ihre Trainingspläne aus dem Internet holen, sich von Influencern auf Youtube oder Instagram Inspirationen holen oder ihre eigenen Pläne ausarbeiten.

Ohnehin hat Guido Hemmer einen Paradigmenwechsel in seiner Branche festgestellt. Hätten Fitnessstudio-Kunden früher den Fokus darauf gelegt, viel Muskelmasse aufzubauen, geht es in den letzten Jahreneher darum, vor allem fit und drahtig zu sein, und seine Muskeln auch funktional zu trainieren, statt nur isoliert an Kraftgeräten. Übungen mit Eigengewicht werden heute viel öfter ins Training eingebaut. Auch würde heute mehr Wert aufs Dehnen gesetzt. Dazu hätten sicher auch Trendsportarten wie Bouldern, also das Klettern ohne Seil an einem Felsen, Parcours oder Freeletics beigetragen. "Die Influencer im Netz setzen die Trends", sagt Hemmer.

Einige Influencer sieht Hemmer aber kritisch – wenn jemand etwa selbst durch intensiven Sport stark abgenommen habe, und dann einen Youtube-Kanal betreibe, in dem er andere dazu bewegen möchte. "Es kann nicht der Maßstab sein, 20 Kilo in sechs Monaten abzunehmen und dafür sechs Tage die Woche für drei Stunden zu trainieren", sagt er. Am Ende bleibe dabei der Spaß auf der Strecke. Zudem befürchtet Hemmer, dass im Internet ein verzerrtes Ideal vorgelebt wird. "Man muss nicht aussehen wie ein Modellathlet. Wichtig ist, dass man mit sich und seinem Körper zufrieden ist."

Sport nach der Spätschicht

Dass einige auch mitten in der Nacht trainieren möchten, kann der Studio-Inhaber indes gut nachvollziehen. "Schichtarbeiter, die um 22 Uhr Feierabend haben, können vielleicht nicht gleich abschalten und wollen sich noch auspowern. Außerdem haben sie ja tagsüber keine Zeit, zu trainieren", sagt er.

Für alle anderen, die Wert auf den Austausch mit den Trainern legen, am Tresen auch mal einfach nur einen Eiweiß-Shake oder Café trinken, die Kursangebote nutzen oder sich auf der Sonnenbank bräunen möchten, gibt es weiterhin das reguläre Fitnessangebot.

Das Vorab-Jahresabo für "Bodyline Xpress" kostet 19.90 pro Monat. Wer monatlich zahlen möchte, zahlt 23,90 Euro. Verträge die jederzeit kündbar sind, kosten 29 Euro im Monat. Zudem gibt es einen Schülertarif von 14,90 Euro.