Brandenburg an der Havel Mitarbeiter des Arbeitsamtes in der Kirchhofstraße riefen am frühen Dienstagmittag gegen 11.15 Uhr die Brandenburger Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs zur Hilfe, weil ein 39-jähriger Bürger sich weigerte, die Räumlichkeiten der Organisation zu verlassen. Darüber hinaus lag gegen den Mann ein Hausverbot für das Objekt vor. Die vor Ort erscheinenden Polizeibeamten konnten den Querulanten antreffen und vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.