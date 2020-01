Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Es war am späten Dienstagabend als das Feuer in der leerstehenden Villa ausbrach. Wie das Nachrichtenportal slubice24.pl berichtet, trafen kurz vor 22 Uhr Słubicer Löschfahrzeuge ein, zunächst von der Berufsfeuerwehr, später von den freiwilligen Feuerwehren Słubice und Golice. Schnell beherrschten sie das Feuer,im Keller des Hauses fanden sie zwei verkohlte Leichen. Eine dritte Person, die in einem anderen Bereich des Hauses schlief, konnte gerettet werden. Bei der geretteten Person handelt es sich um einen Obdachlosen. Auch die beiden Toten seien vermutlich wohnungslos gewesen und fanden in der Ruine Obdach. Ihre Identität ist noch ungeklärt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun, wie es zu dem Unglück kam. Es war bereits der zweite Brand in dem Haus.

Die Słubicer Polizei überprüfe regelmäßig mit Mitarbeitenden des städtischen Zentrums für soziale Hilfe leerstehende Objekte und biete Obdachlosen Schlafplätze an, jedoch könne man die Menschen nicht dazu zwingen, mitzukommen, sagte Kreispolizeisprecherin Magdalena Jankowska gegenüber slubice24.pl.

Das Gebäude, in dem sich einst der Kindegarten "Pinokio" befand, ist in Privatbesitz. Der Investor hegt Pläne für eine Tankstelle auf dem Gelände, das direkt gegenüber dem Oderdeichs liegt (MOZ berichtete).