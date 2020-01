MOZ

Rheinsberg Monatelang haben Schüler aus Rheinsberg und Berlin für ihren großen Auftritt geübt. An diesem Freitag feiert ihr Musical "Bootcamp" endlich Premiere im Rheinsberger Schlosstheater.

Das Stück dreht sich um die Problemkids Troy, Nele und Brunch, deren Alltag aus Party, Shopping und Schulschwänzen besteht. Ihre überforderten Eltern wissen sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen, als ihre Sprösslinge ins Bootcamp nach Thailand zu schicken. Dort treffen sie auf andere Jugendliche ihres Kalibers. Konfrontiert mit Mutproben und Grenzerfahrungen merken die Camp-Bewohner schnell, dass sie mit ihren Sprüchen und ihrer Disziplinlosigkeit nicht weit kommen. Doch als die Jugendlichen unerwarteten Besuch einer Pfadfindergruppe bekommen, nimmt die "Umerziehung" eine ungeahnte Wendung.

Für die Inszenierung zeichnet erneut das "FLaW-some Trio" verantwortlich, bestehend aus der Choreografin Anne Fiedler, dem Librettisten und Regisseur Stefan Labenz und dem Komponisten Micha "Wudi" Wudick. Zur Musik steuerten auch die ehemaligen Schüler und Bandmitglieder Georg Benger und Leon Mamic Lieder bei. Sigrid Herfurth stattete die jungen Darsteller des Rheinsberger Bildungscampus und des Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasiums Berlin mit Kostümen aus.

Die Premiere ist am Freitag um 19 Uhr im Schlosstheater. Für die Uraufführung sind noch Restkarten erhältlich. Weitere Vorführungen stehen am Sonnabend um 14.30 und 18.30 Uhr sowie am Montag um 9.30 und 13 Uhr auf dem Programm. Karten zum Preis von zehn, ermäßigt fünf Euro gibt es telefonisch unter der Nummer 033931 72117.