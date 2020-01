Silvia Passow

Falkensee Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität bildete mit seiner Sitzung am Montag quasi den Auftakt in die Falkenseer Kommunalpolitik im Jahr 2020. Hier ein kurzer Überblick über einige der Themen, die die Stadtverordneten ansprachen.

Neu ist, dass nun auch in den Ausschusssitzungen die Anwohner die Möglichkeit haben, 30 Minuten lang Fragen zu stellen. Das nutzte ein Anwohner der Solinger Straße, der die aus seiner Sicht unrechtmäßige Fällung zweier Fichten und zweier Weiden in der Solinger Straße beklagte. Die Bäume wurden trotz der Verschiebung im Anliegerstraßenbau für die Solinger Straße gefällt. Als Grund für die kurzfristige Maßnahme hatte die Verwaltung damals die Verkehrssituation benannt. Der Anwohner berichtet, dass nach der Fällung im Herbst die Baumstämme stehen blieben. Diese seien etwa einen Meter hoch, nicht kenntlich gemacht oder gesichert und stellten, so der Anwohner, nun erst recht eine Gefährdung des Verkehrs dar.

Laut dem Grünflächenamt sollen die verbleibenden Baumstumpen entfernt werden, bis dahin werde man sich um eine Sicherung kümmern, antwortete Baudezernent Thomas Zylla. Auch die Frage, warum die Bäume überhaupt weichen mussten, wurde thematisiert. Zylla sagte, man plane auch ohne die Erschließung der Fahrbahn eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Man hätte die Kabel um die Bäume herumlegen müssen, führte er aus. Deshalb die Fällung. Der Ausschuss-Vorsitzende Gerd-Henning Gunkel (GRÜNE/Jugendliste) wendete ein, dass die Beleuchtung bisher auf der Nordseite der Fahrbahn gestanden habe, die Bäume hingegen auf der Südseite.

Der Beschlussvorlage zur Einwohnerbeteiligung zum Gestaltungskonzept für den Falkenhagener Dorfanger wurde zugestimmt. Termine für die Kinder und Jugendlichen im Haus am Anger und Abendtermine für alle anderen Interessierten werden noch bekannt gegeben.

Zwei Anträge zu Klimafragen wurden dem Klimaschutzkonzept zugeordnet. Da war der Antrag der Fraktion Grüne/Jugendliste zur "klimafreundlichen Bauleitplanung" und der Antrag der FDP "Falkensee besser machen - konkrete Maßnahmen für Klima und Umwelt". Beide Anträge wurden facettenreich diskutiert. Von Seiten der Verwaltung wurden rechtliche Hürden wahrgenommen. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) möchte ausschließen, dass es für die Bürger der Stadt zu Mehrbelastungen kommt. Die Verwaltung sieht die Inhalte der Anträge dem Klimaschutzkonzept zugehörig. Was die Frage aufwarf, was das Klimaschutzkonzept eigentlich mache. Die Amtsleiterin für die Stadtplanung, Kathrin Pollow, gab Auskunft. Das Klimaschutzkonzept ist beauftragt worden, das beauftragte Büro wird sich im Februar den Stadtverordneten vorstellen.

Der Antrag der Grünen/Jugendliste für die Überarbeitung der Pflanzliste der Stadt für private Ersatzpflanzungen nach ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien kam nicht zur Abstimmung. Nach lebhaften Diskussionen kam man zu dem Ergebnis, zunächst eine Arbeitsgruppe zu bilden. Diese wird sich aus Mitgliedern des Ausschusses und der Verwaltung zusammensetzen.

Auch wenn noch nichts sichtbar ist, es wird weiter an den Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof gearbeitet. Derzeit geht es um ein Doppelparksystem für die Nordseite des Bahnhofs. Dieses war eigentlich für das Jahr 2019 geplant. Für die Zeitverzögerung beim Auflösen des Parkproblems für Fahrräder am Bahnhof benennt Dezernent Thomas Zylla Probleme mit der Zulassung des besagten Doppelparksystems.