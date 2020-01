Tobias Stimming

Brandenburg Am vergangenen Sonntag fand nun bereits das 13. Mitternachts-Hallenfußball-Turnier des FC Borussia Brandenburg statt. In der abermals ausverkauften Dreifelderhalle am Wiesenweg konnten sich die Borussen nach einem spannenden Finale gegen den dreifachen Kleinfeldeuropameister "Die Raketen" knapp mit 1:0 durchsetzen. Das goldene Tor des Abends schoss Tom Signowski. Damit konnten die gastgebenden Borussen nach zwölf vergeblichen Anläufen nun erstmals den begehrten Siegerpokal, der von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gesponsert wurde, sichern.

Schon die Gruppenphase verlief äußerst spannend. In der Gruppe A konnte sich überraschend die Reserve des BSC Süd 05 vor dem Titelverteidiger SV Empor Schenkenberg durchsetzen. Die Borussen konnten sich in der Gruppe B an die Spitze setzen, die Raketen folgten auf dem zweiten Platz, der die Halbfinalteilnahme sicherte.

Im Semifinale setzten sich die Borussen überraschend deutlich, mit 4:0 Toren, gegen den Titelverteidiger aus Schenkenberg durch. Erheblich spannender ging es im zweiten Halbfinale zwischen dem BSC Süd 05 II und den Raketen zur Sache. Nach einem offenen Schlagabtausch hatten am Ende die Raketen mit 4:3 das bessere ende für sich und folgten den Gastgebern ins Finale.

Als bester Spieler des Turniers wurde von den Trainern und Betreuern der Deetzer Julian Meyer gewählt. Als bester Torhüter wurde Lars Achterberg vom SV Roskow ausgezeichnet. Die Torjägerkanone musste um kurz nach Mitternacht vom Neunmeterpunkt entschieden werden. Im laufenden Wettbewerb erzielten Florian Otto von den Borussen und Julian Schwandt von den Raketen, der im Ligaalltag aber auch bei der Borussia spielt, 6 Turniertreffer. Letztlich sicherte sich Torjäger Julian Schwandt vom Punkt die Torjägerkanone.

Das mit regionalen Teams gespickte Teilnehmerfeld lockte wieder viele Brandenburger aus der Stadt und dem Umland in die Dreifelderhalle am Wiesenweg. Erfreulicherweise gab es keine Zwischenfälle, alle Fans gingen fair miteinander um, was sich auch in der guten Stimmung in der Halle widerspiegelte.