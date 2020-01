Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Sieben Brandenburger Ehrenamtler sind am Donnerstag, 9. Januar, zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue eingeladen. Einer der Gäste von Frank-Walter Steinmeier ist eine Ostprignitz-Ruppinerin. Anke Schüler ist seit 2007 als ehrenamtliche Notfallseelsorgerin im Landkreis im Einsatz. 2018 übernahm sie zudem die Leitung der Kreis-Notfallseelsorge.

Schon Anfang Dezember hat Anke Schüler ihre Einladung zum Neujahrsempfang bekommen, ein "hochoffizieller Brief", wie sie sagt. Auch wenn in dem Schreiben angeboten wird, dass der oder die Geehrte eine Begleitung mitbringen darf, wird Anke Schüler darauf verzichten. Das liegt auch daran, dass der Begleiter am eigentlichen Empfang gar nicht teilnehmen darf. "Ich war schon zu offiziellen Veranstaltungen, aber langsam steigt doch die Aufregung", sagte die Notfallseelsorgerin.

Anke Schüler freut sich über die Anerkennung. "Wir Notfallseelsorger sind eher nicht in der Öffentlichkeit präsent – und wenn, dann meist in Verbindung mit schlechten Nachrichten", erklärt sie. "Da ist es schön, wenn man auf diesem Wege geehrt wird." Sie hofft, in diesem Zusammenhang auch auf die schwierige Situation der Notfallseelsorge im Kreis aufmerksam machen zu können. Derzeit gibt es in Ostprignitz-Ruppin nur vier Ehrenamtler in diesem Bereich. "Vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere berufen", sagt sie. Wer selbst ehrenamtlicher Notfallseelsorger werden möchte, kann sich im Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr oder beim evangelischen Kirchenkreis Wittstock-Ruppin melden.