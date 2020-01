Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Falkenseer Stadtbibiolthek am Gutspark werden am 24. Januar die neuen Tonie-Hörfiguren vorgestellt, die ab Ende Januar in der Bibliothek ausgeliehen werden können. Der Tonie-Nachmittag startet im 15.30 Uhr.

Tonie-Hörfiguren ermöglichen eine neue Art von Hörabenteuern für Kinder. Jede Toniefigur erzählt ihre eigene Geschichte, die man mit einer Toniebox hören kann. Dazu zählen viele beliebte Kinderbuchfiguren wie der Räuber Hotzenplotz, Bibi Blocksberg oder Die drei ???. Die vielen unterschiedlichen Geschichten eignen sich für Kinder ab vier Jahren. Die Vielfalt der Hörfiguren mit ihren Geschichten und die Möglichkeiten der Tonie-Box zeigt die Bibliothek an diesem Nachmittag. Um Voranmeldung zur Veranstaltung unter der Telefonnummer 03322/281909 oder per E-Mail an stadtbibliothek@falkensee.de wird gebeten.