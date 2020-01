Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Auch Frankfurt will alleinreisende Kinder oder Jugendliche aus überfüllten griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen.Darüber informierte die Stadtverwaltung auf Nachfrage der MOZ am Dienstag.

Die Stadt erkläre sich bereit, "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, die sich derzeit in griechischen Flüchtlingslagern in einer katastrophalen Situation bis hin zu Lebensgefahr befinden", teilt Pressesprecher Uwe Meier mit. Frankfurt schließt sich damit der Stadt Potsdam an, deren Oberbürgermeister in der vorigen Woche erklärt hatte, dass seine Stadt fünf Flüchtlingskinder aufnehmen wolle.

In Frankfurt sollen demnach zunächst drei Kinder oder Jugendliche innerhalb der vorhandenen Trägerstrukturen aufgenommen werden. Die Bereitschaft sei gegenüber der Landesregierung bekundet worden, die im Falle einer positive Entscheidung die entsprechenden, vor allem organisatorischen Maßnahmen durchzuführen hätte, so Meier.

Mehrere Tausend minderjährige unbegleitete Flüchtlinge sollen sich derzeit in Auffanglagern in Griechenland befinden. Ende 2019 hatte die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, besonders gefährdeter Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Passiert ist bisher nichts, weshalb nun deutschlandweit Kommunen ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklären.

"Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, diese Kinder zu retten. Beschämend finde ich, dass dieser Anstoß aus den Städten kommen muss, während bisher jeder Appell an die Bundesregierung ungehört verhallte", erklärte Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke). Die nun gezeigte Hilfsbereitschaft der vielen Anständigen, könne den fehlenden Anstand der tatsächlich Zuständigen nur teilweise ersetzen, so der OB.