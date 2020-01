René Wernitz

Mögelin (MOZ) Ein Straftäter mehr in Mögelin gestoppt: Am späten Montagabend wurde durch Einsatzkräfte der Polizei in der Mögeliner Chaussee ein verdächtiges Auto festgestellt und einer anschließenden Kontrolle unterzogen.

Der Fahrer pustete sich auf 1,1 Promille, zudem wurde ihm der Konsum von Cannabis nachgewiesen. Das wiegt bereits schwer, liegt doch absolute Fahruntüchtigkeit ab einem Wert von 1,1 Promille definitiv vor. Alkoholfahrten sind ab diesem Wert Straftaten! Zudem führte der Mann ein Fahrzeug, das keine Pflichtversicherung hatte und auch nicht zugelassen war. Ferner konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er wird ein Fall für den Staatsanwalt.