MOZ

Wittstock Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend in Wittstock eine 32-Jährige nach einem Streit geschlagen, beleidigt und gegen eine Tür getreten. Dabei soll der Mann ein Messer in der Hand gehalten haben.

Die Tat ereignete sich in der Wohnung der Frau. Der 30-Jährige war betrunken. Er hatte 1,03 Promille und stand laut Polizei offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einen Drogentest lehnte er ab. In den persönlichen Sachen des Angreifers entdeckten die Beamten geringe Mengen Amphetamine und Cannabis sowie ein Messer. Nach der Ausnüchterung in einer Gefängniszelle durfte der Mann am Mittwoch wieder nach Hause gehen. Die Kripo ermittelt wegen Beleidigung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.